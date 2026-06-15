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PRODUTO INTERNO Focus: projeção de crescimento do PIB de 2026 passa de 1,91% para 1,96% O crescimento esperado pelo mercado é maior do que o previsto pelo Banco Central, de 1,6%,

A mediana do relatório Focus para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2026 subiu de 1,91% para 1,96% Um mês antes, era de 1,85%. Considerando apenas as 70 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a estimativa passou de 1,98% para 1,99%.

O crescimento esperado pelo mercado é maior do que o previsto pelo Banco Central, de 1,6%, segundo o Relatório de Política Monetária (RPM) do primeiro trimestre. O Ministério da Fazenda espera alta de 2,33% para o PIB.

A mediana do Focus para o crescimento da economia brasileira em 2027 seguiu em 1,70% pela terceira semana seguida. Levando em conta apenas as 68 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a estimativa intermediária caiu de 1,70% para 1,66%.

As medianas para o crescimento do PIB de 2028 e 2029 permaneceram em 2,00%, pela 118ª e 65ª semana seguida, respectivamente.

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