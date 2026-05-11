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PRODUTO INTERNO Focus: projeção de crescimento do PIB de 2026 segue em 1,85% O crescimento esperado pelo mercado é maior do que o previsto pelo Banco Central, de 1,6%

A mediana do relatório Focus para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2026 seguiu em 1,85% pela segunda semana seguida. Um mês antes, era de 1,85%. Considerando apenas as 43 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a estimativa aumentou de 1,85% para 1,90%.

O crescimento esperado pelo mercado é maior do que o previsto pelo Banco Central, de 1,6%, segundo o Relatório de Política Monetária (RPM) do primeiro trimestre. O Ministério da Fazenda espera alta de 2,33% para o PIB.

A mediana do Focus para o crescimento da economia brasileira em 2027 oscilou de 1,75% para 1,76%. Levando em conta apenas as 42 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a estimativa intermediária subiu de 1,70% para 1,73%.

As medianas para o crescimento do PIB de 2028 e 2029 permaneceram em 2,00%, pela 113ª e 60ª semana seguida, respectivamente.



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