Focus: projeção de crescimento do PIB de 2026 segue em 1,99%
Levando em conta apenas as 31 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a estimativa intermediária passou de 1,69% para 1,70%
A mediana do relatório Focus para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2026 seguiu em 1,99%. Um mês antes, era de 1,98%. Considerando apenas as 33 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a estimativa caiu de 2,00% para 1,96%.
O crescimento esperado pelo mercado é próximo ao previsto pelo Banco Central, de 2,0%, segundo o Relatório de Política Monetária (RPM) do segundo trimestre.
A mediana do Focus para o crescimento da economia brasileira em 2027 seguiu em 1,65%. Levando em conta apenas as 31 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a estimativa intermediária passou de 1,69% para 1,70%.
Leia também
• Nobel da economia diz que impacto da IA no emprego é superestimado: "Novos empregos surgindo"
• Economia do cuidado é tema de novo episódio de Afiadas desta sexta (17)
• STF e Economia são temas de livros lançados por Maurício e Alexandre Rands no Recife
As medianas para o crescimento do PIB de 2028 e 2029 permaneceram em 2,00%, pela 123ª e 70ª semana seguida, respectivamente.
*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.