A- A+

Mercado Financeiro Focus: projeção suavizada de IPCA 12 meses à frente passa de 4,16% para 4,18% Medida ganhou importância nas análises do mercado após a regulamentação da meta de inflação contínua

A mediana do relatório Focus para a inflação suavizada nos próximos 12 meses subiu pela segunda semana seguida, desta vez de 4,16% para 4,18%. Um mês antes, a mediana era de 4,14%. Considerando apenas as estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, passou de 4,17% para 4,18%.

A medida ganhou importância nas análises do mercado após a regulamentação da meta de inflação contínua. O novo alvo foi descumprido pela primeira vez em julho de 2025, IBGE informou que o IPCA fechou junho com alta de 5,35% em 12 meses - acima do teto da meta, de 4,50%, pelo sexto mês consecutivo.

No mesmo dia, o Banco Central publicou uma carta aberta ao ministro da Fazenda, informando que esperava que a inflação acumulada em 12 meses caísse abaixo do teto da meta no fim do primeiro trimestre de 2026. O IPCA está abaixo de 4,50% desde novembro, mas o mercado espera que ele volte a superar a meta já em maio.

O novo regime prevê que o cumprimento da meta seja apurado com base na inflação acumulada em 12 meses. Se a taxa ficar acima ou abaixo do intervalo de tolerância por seis meses consecutivos, considera-se que o BC perdeu o alvo.

A meta é de 3%, com tolerância de 1,5 ponto porcentual para mais ou para menos. O ministro da Fazenda pode propor uma alteração ao Conselho Monetário Nacional (CMN), mas é necessário esperar 36 meses para que qualquer mudança tenha efeito.

A expectativa de inflação suavizada para os próximos 12 meses é calculada com base nas projeções das instituições para a inflação total nesse período. A cada nova divulgação do IPCA, a projeção para o mês mais antigo é substituída pelo novo dado.

Para evitar saltos bruscos nas expectativas devido à diferença entre o valor projetado e o realizado, o Banco Central dilui esse desvio de forma gradual, do dia da divulgação até a próxima O resultado é a inflação suavizada.

Preços administrados

A mediana do relatório Focus para a inflação de preços administrados em 2026 seguiu em 5% pela quinta semana seguida. A projeção para 2027 permaneceu em 3,85%, mesmo nível em que estava há um mês, embora tenha oscilado no período.

O Banco Central espera inflação de 4,7% para os preços administrados em 2026 e de 3,9% em 2027, segundo o comunicado da reunião de julho do Comitê de Política Monetária (Copom).

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Veja também