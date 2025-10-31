A- A+

NEGOCIAÇÃO "Foi dado passo importante e será um ganha, ganha', diz Alckmin, sobre encontros entre Lula e Trump Vice-presidente afirmou, porém, não prever data para retirada de tarifas para produtos brasileiros

O vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou nesta sexta-feira (31) estar confiante pelo fim do tarifaço imposto ao Brasil, pelos Estados Unidos, há três meses.

A declaração ocorre após os encontros e conversas recentes entre os presidentes americano e brasileiro, realizados de forma remota e presencial, sendo a última delas em uma reunião na Malásia.

"Olha, acho que foi dado um passo muito importante no encontro, aliás, dois encontros do presidente Lula com o presidente Trump, o primeiro em Nova Iorque, na ONU, e depois agora na Malásia. Então, foi dado um passo muito importante e agora vamos aguardar os desdobramentos. Não tem ainda uma data marcada, mas nós estamos muito otimistas que a gente vai poder avançar. Será um ganha, ganha. Quer dizer, bom para os Estados Unidos, bom para o Brasil e bom para o mundo. Você ter mais comércio, você ter mais parcerias, investimentos recíprocos", afirmou Alckmin, em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo.

O vice-presidente esteve nesta sexta-feira em dois eventos no ABC paulista. O primeiro foi na fábrica da Volkswagen, em São Bernardo do Campo, ocasião em que a empresa anunciou seu plano para a produção de veículos híbridos. No segundo, na vizinha São Caetano do Sul, Alckmin esteve ao lado do ministro Márcio França, do Empreendedorismo, em um encontro com estudantes e empreendedores.

"Então, em São Bernardo foi a Volkswagen. E aqui em São Caetano foi a lançamento do novo núcleo do Programa de Qualificação para Exportação. É emprego na veia, é escala, é competitividade, é desenvolvimento", disse o vice-presidente.

Veja também