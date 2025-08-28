Qui, 28 de Agosto

BRASIL

Foi vítima de fraude ou golpe no Pix? Saiba como pedir dinheiro de volta

Banco Central anunciou mudança em sistema de devolução para identificar caminhos do dinheiro roubado

Foi vítima de fraude ou golpe no Pix? Saiba como pedir dinheiro de voltaFoi vítima de fraude ou golpe no Pix? Saiba como pedir dinheiro de volta - Foto: Bruno Peres/Agência Brasil

O Banco Central (BC) anunciou nesta quinta-feira (28) uma atualização no seu sistema de devolução de fraudes no Pix. Segundo o BC, as alterações vão fazer com que a devolução de recursos aconteça em até 11 dias após a contestação.

A ferramenta usada para este processo é chamada de Mecanismo Especial de Devolução (MED). Atualmente, a devolução dos recursos é feita apenas a partir da conta originalmente utilizada na fraude. No entanto, o rastreamento da movimentação é dificultado, pois os fraudadores normalmente, conseguem retirar rapidamente os recursos dessa conta e transferi-los para outras contas.

Com a atualização, o MED vai verificar os caminhos do recursos, ao identificar todos os participantes envolvidos nas transações feitas a partir da fraude.

A nova funcionalidade estará disponível para uso das instituições financeiras a partir de 23 de novembro. A funcionalidade será obrigatória a partir de 2 de fevereiro de 2026.

Como pedir o Pix de volta?
Segundo o BC , para solicitar o recurso de volta é necessário registrar o pedido de devolução na sua instituição financeira em até 80 dias da data em que você fez o Pix.

Veja o passo a passo:

você reclama na sua instituição;

a instituição avalia o caso e, se entender que faz parte do MED, o recebedor do seu Pix terá os recursos disponíveis bloqueados na conta;

o caso é analisado em até 7 dias. Se for concluído que não foi fraude, o recebedor terá os recursos desbloqueados. Se for fraude, em até 96 horas você receberá o dinheiro de volta (integral ou parcialmente), se houver recurso na conta do fraudador;

Caso a devolução tenha sido feita parcialmente, o banco do fraudador deverá realizar múltiplos bloqueios ou devoluções parciais sempre que forem creditados recursos nessa conta, até que se alcance o valor total da devolução ou 90 dias contados a partir da transação original.

