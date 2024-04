Foie gras, lagosta e bacalhau: representantes de supermercados apresentam proposta para cesta básica

A Associação Brasileira de Supermercados (Abras) e grandes empresários do setor supermercadista apresentaram nesta terça-feira (2) uma ampla lista de alimentos que, na visão do setor, deveriam receber isenção tributária.

Itens como carne de serpente e tartarugas marinhas, bacalhau, lagosta, foie gras, e carcaças e meias-carcaças de cordeiro são algumas das novidades apresentadas como sugestões para a composição da nova cesta básica nacional de alimentos.

O Ministério da Fazenda e representantes dos estados e municípios trabalham, no momento, para finalizar as propostas de regulamentação da Reforma Tributária sobre o consumo, incluindo a nova composição da cesta básica.

Um dos principais pontos da Reforma Tributária são os itens da cesta básica. Há previsão de que alguns produtos terão isenção, enquanto outros terão alíquota reduzida (40% do valor total).

A Abras apresentou ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a proposta do setor para a composição da nova cesta básica nacional de alimentos (CBNA). A entidade apresentou também uma relação de itens que deveriam, na avaliação dos representantes, ser tributados em regime diferenciado.

O governo ainda apresentará o projeto de lei com a listagem formal dos itens da cesta básica.

“A nova estrutura de tributação dos alimentos no Brasil, com a criação da CBNA e da lista de itens com 60% de redução da alíquota cheia, proporcionará o aumento do consumo de itens alimentícios saudáveis e nutritivos”, declara no relatório a Associação.