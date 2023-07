A- A+

NOVA PARCERIA Folha de Pernambuco e Movimento Econômico fazem parceria de conteúdo e negócios O presidente do Grupo EQM, Eduardo de Queiroz Monteiro, recebeu Patrícia Raposo, CEO do Movimento Econômico, junto com a diretoria do jornal

A Folha e Pernambuco e o Movimento Econômico firmaram uma parceria de conteúdo e negócios. O presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro, recebeu, na manhã desta terça-feira (31), a jornalista e CEO do Movimento Econômico, Patrícia Raposo. Diretores do jornal também participaram do encontro. A parceria inclui a publicação de conteúdos nas diversas plataformas da Folha e também a prospecção de novos negócios.



O Movimento Econômico, sob liderança de Patrícia Raposo, especialista em Economia e Negócios e colunista das rádios CBN e Cidade, publica, a partir de amanhã (1º), conteúdos nas plataformas da Folha de Pernambuco. No jornal impresso da Folha de Pernambuco, estreia a coluna Movimento Econômico, às terças, quintas e sábados. Além disso, fará comentários periódicos na Rádio Folha FM (96,7), às terças e quintas pela manhã, às 10h45, com reprise no fim da tarde, também iniciando nesta terça.

"A gente está trazendo um grupo de comunicação que vai preservar sua identidade e suas estruturas editoriais. O Movimento Econômico se afirmou e tem uma interlocução privilegiada nessa área e, evidentemente, a gente precisa dialogar com o segmento econômico", destacou Eduardo de Queiroz Monteiro, presidente do Grupo EQM.

Eduardo Monteiro também comentou sobre o sentimento de receber de volta Patrícia Raposo, que já foi editora-chefe do jornal, agora voltando para um novo desafio. "É uma alegria grande. A gente sabe do serviço que você prestou aqui e da importância que você teve. Sua volta é muito valorizada", disse.

Patrícia destacou a importância desse trabalho que desenvolverá a partir de agora com a Folha. "A ideia é realmente somar para fazer a diferença. Vamos criar produtos em comum. O Movimento Econômico segue com o site que eu tenho muito apego, pois abriu muitas portas e possibilidades e eu buscava realmente um parceiro. A gente tem muito a crescer. Temos um vácuo no Nordeste em termos de informações econômicas. De uma maneira geral, não se consegue saber o que acontece na economia regional e isso seria muito importante", pontuou Patrícia Raposo.

A fundadora e CEO do Movimento Econômico comentou sobre o desafio que a parceria precisará enfrentar para ter sucesso. "O principal agora é construir essa relação, ter conteúdo bom, respeitável, crível e exclusivo. Começar a mostrar coisas que ninguém está conseguindo mostrar. Eu acredito muito nessa parceria e vim com muita alegria. Esse retorno para mim está sendo muito interessante", comentou.

Também participaram do encontro os diretores da Folha de Pernambuco Paulo Pugliesi (executivo), Mariana Costa (administrativa), Américo Góis (operacional) e Leusa Santos (editora chefe), além do assessor especial da Presidência do Grupo, Joni Ramos. Após se reunirem na sala da presidência, Patrícia Raposo foi convidada para visitar as novas instalações da redação e o parque gráfico do jornal.

Produtos editoriais e outros projetos

Além das colunas do impresso e comentários semanais na Rádio Folha FM 96,7, a parceria prevê uma área no Portal da Folha de Pernambuco exclusiva para o Movimento Econômico (ME) e um videocast produzido pela equipe do ME, que devem ser implementados ao longo do mês de agosto.

"As possibilidades são infinitas e o Movimento Econômico pode contar com a gente para materializar as grandes ideias. Hoje a Folha trabalha nessa proposta de criar projetos como produto comercial. A área econômica conseguiu marcar alguns gols com as nossas revistas sobre saúde, imóveis. O 'Marcas que eu gosto' também é um produto forte", comentou a diretora Mariana Costa, citando também novos produtos que serão lançados como a Revista Folha Energia.

"Da parte da redação, a parceria vai contar com todo nosso apoio. O Movimento Econômico e a Folha de Pernambuco só têm a ganhar com isso. A expertise na área econômica vai ser muito bem-vinda", disse a editora-chefe, Leusa Santos.

Sobre a equipe do Movimento Econômico Patrícia Raposo é fundadora e CEO do Movimento Econômico. É jornalista especializada em Economia e Negócios e colunista das rádios CBN e Cidade. Empresária e empreendedora, Patrícia Raposo tem pós-graduação em Ciência Política, MBA em Gestão Empresarial e especialização em Marketing Digital pela Udacity. Ao longo da carreira, atuou em jornais, revistas, televisão, rádio e portais de internet e iniciativas empresariais. Foi diretora de redação, editora e chefe de sucursal de grandes veículos, como Jornal do Commercio, Gazeta Mercantil e Folha de Pernambuco. Também foi secretária de Imprensa do Estado de Pernambuco. É consultora para Planejamento de Comunicação, Construção de Imagem e Gestão de Crise. Ângela Belfort é uma das jornalista mais premiadas do Nordeste, recebeu 23 premiações, incluindo quatro CNH de Jornalismo Econômico (2001, 2003, 2005, 2014), um Esso (2001), e um CNI de Inovação (2013).



A jornalista tem dois livros publicados: Nelson Ferreira, o dono da música a biografia deste compositor e o Brasil a Ver Navios, no qual dividiu a autoria com o também repórter Jamildo Melo. Foi correspondente da Folha de São Paulo e posteriormente repórter, por 25 anos, do Jornal do Commercio (PE), concentrando sua atuação na área de Economia, onde recebeu grande parte de suas premiações. Tem pós-graduação em Artes Cênicas pela UFPE e está concluindo uma especialização em Inovação e Novas Tecnologias pelo Cesar. Também atua como consultora na área de comunicação. Jairo Lima é colunista de Polítca do Movimento Econômico. É jornalista formado pela Unicap. Também estudou Documentário na Academia Internacional de Cinema, em São Paulo, e foi intercambista na ST. George College em Toronto, CA. Inicialmente, foi apresentador e repórter em rádio FM de programas culturais, esportivos e notícias gerais. Há mais de 15 anos migrou para o jornalismo político, econômico e geral atuando como repórter, editor de conteúdo on-line, comentarista e colunista. Atuou em veículos impressos, portais, blogs, redes sociais, rádios, televisão, assessoria de imprensa, agências de publicidade e marketing político.



