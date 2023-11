Folha de Pernambuco recebe visita da empresa de soluções digitais F5 Ads

A- A+

Representantes da F5 Ads, uma empresa pernambucana especializada em soluções digitais e tecnológicas, estiveram na redação da Folha de Pernambuco nesta quinta-feira (09). Durante a visita, Bruno Cunha, responsável pelo crescimento e análise de dados do empreendimento, juntamente com Amanda Cardoso, gerente de projetos do hub, compartilharam as estratégias que solidificam a posição da empresa no mercado da comunicação e da tecnologia.

“Uma das frentes (da empresa) concentra-se na aquisição de espaços publicitários dentro do ambiente digital, utilizando uma plataforma de software para a compra de formatos como áudio, vídeo e busca, em plataformas como Facebook, Google, TikTok e Spotify. Isso inclui a gestão de campanhas em plataformas de Marketplace, como OLX e MercadoLivre”, afirmou Moura.

Segundo ele, a entidade também se dedica à produção de tecnologia, desenvolvendo websites, aplicativos e sistemas direcionados para comunicação e marketing. Além disso, há uma ênfase em digital analytics, envolvendo ferramentas como o Google Analytics, para analisar dados que vão desde o impacto da publicidade até o comportamento do consumidor no site ou aplicativo.

“As ferramentas abrangem desde RP (Relações Públicas) até estratégias de produtos, proporcionando uma compreensão abrangente do impacto da marca e alimentando decisões em toda a cadeia empresarial”, explicou Bruno.

Os representantes explicam que a elaboração dos projetos dos clientes envolve a criação de soluções estratégicas. Eles revelam que a empresa disponibiliza quatro produtos distintos durante esse processo: Mídia Pragmática, focada em anúncios em sites relacionados ao produto/serviço; Mídia de Performance, para indicadores ligados a vendas online; Business Intelligence, ferramenta de coleta e análise de dados de diversas fontes; e Ad Production, voltada para a construção de diretrizes de branding.

Atualmente, a empresa possui uma clientela que abrange instituições como a Cesar School, o Senac, prefeituras e uma variedade de outros órgãos e empresas em todo o País.

F5 School

E para atender as demandas educacionais, a F5 Ads ainda lançou a F5 School, que oferece treinamentos, capacitações e conteúdos destinados a profissionais, agências, instituições e veículos de comunicação. O principal público-alvo são os profissionais de comunicação que atuam em diversos setores, desde veículos de mídia até agências e clientes, a fim de potencializar suas habilidades no ambiente digital.

“A ideia é realmente focar no aspecto educacional. Dessa forma, estamos levando treinamentos aos nossos clientes, proporcionando conhecimento e isso se torna relevante, uma vez que muitas agências ainda não têm familiaridade com o universo da mídia programática no cenário digital. Estamos trabalhando de perto com nossos clientes, para destacar a importância desse conhecimento”, explicou Amanda Cardoso.

Através da disponibilização regular de conteúdos mensais, os clientes têm acesso a uma variedade de recursos, como eventos, webinars, e-books, e-mails marketing, treinamentos, entre outros materiais. Isso garante que as informações estejam sempre atualizadas, permitindo que os profissionais se mantenham atualizados em suas áreas de atuação.

