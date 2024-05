Folha de Pernambuco recebe visita da Vibra Energia

A- A+

Representantes da distribuidora Vibra Energia, e da ZEG Biogás - subsidiária do grupo -, fizeram visita de cortesia, ontem (15), à Folha de Pernambuco. Os executivos foram recebidos pelo presidente do Grupo EQM, Eduardo de Queiroz Monteiro; o CEO do Grupo EQM, Marcos Henrique; o diretor executivo do jornal, Paulo Pugliesi; a diretora administrativa, Mariana Costa; o diretor de Novos Negócios do Grupo EQM, Paulo Júlio; o diretor Agrícola do Grupo EQM, Heleno Barros, e o assessor especial da presidência do Grupo EQM, Joni Ramos.

Da equipe Vibra Energia, visitaram a Folha o vice-presidente comercial B2B, Juliano Junqueira de Andrade Prado; o diretor comercial B2B, Paulo Geraldo Goulart Vilarinho; o gerente comercial B2B NE, Gilvan de Sá Barreto Júnior; o executivo de vendas B2B NE, Alan Francisco de Souza, além do diretor técnico da ZEG, Fernando Mayer.

O encontro serviu para estreitar a parceria comercial que já existe entre o Grupo EQM e Vibra Energia, na área combustíveis renováveis, com a implantação de duas fábricas de Biometano da ZEG, braço da Vibra Energia, nas instalações da Usina Utinga, em Alagoas, e da Usina Cucaú, em Pernambuco.

“É um projeto pioneiro em Pernambuco e está voltado para a inovação e busca de alternativas para combustíveis fósseis”, explicou o gerente comercial B2B NE da Vibra Energia, Gilvan de Sá Barreto Júnior.

