EVENTO Folha Log, a logística de Pernambuco posta em debate Primeira edição do evento, promovido pela Folha de Pernambuco, traz como palestrante Edmundo Gardolinski, do Mercado Livre

Pernambuco, um dos estados de destaque no cenário logístico do Brasil e do mundo, sobressai-se cada vez mais por sua localização estratégica no Nordeste. O Estado tem se consolidado como um hub logístico essencial, seja por meio de modernos centros de distribuição, seja pela eficiência de suas vias aéreas, rodoviárias e portuárias, que conectam o País a mercados globais.

Diante desse cenário promissor, a Folha de Pernambuco realizará, nesta terça-feira, o Folha Log – O Futuro Passa por Pernambuco, o primeiro evento de logística promovido pelo jornal. Com essa iniciativa, busca-se debater os desafios e oportunidades do setor, reunindo especialistas, empresários e representantes de grandes empresas para discutir o desenvolvimento logístico local.

Pernambuco, com investimentos contínuos em infraestrutura, como a ampliação do Porto de Suape, a modernização do Aeroporto Internacional do Recife e melhorias em rodovias e ferrovias, reafirma sua posição como um dos principais elos entre o Brasil e o mundo.

O Folha Log será um espaço essencial para fomentar ideias inovadoras e fortalecer ainda mais esse setor estratégico para o crescimento econômico regional e nacional.

O evento será realizado, das 8h às 12h, no Novotel Recife Marina, no Bairro do Recife, área central da Capital. A programação inclui um café da manhã e um espaço dedicado ao networking para recepção dos convidados a partir das 8h30.

Desafios

O destaque do encontro será o painel "Principais desafios e oportunidades no setor de logística", às 9h30, comandado por Edmundo Gardolinski, diretor Regional de Operações do Mercado Livre, que tem mais de 15 anos de experiência em empresas multinacionais em áreas como operações, gerenciamento de projetos e desenvolvimento de negócios.

O debate será mediado por Massimo Cadorin, vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe), e Diogo Bezerra, secretário de Mobilidade e Infraestrutura do Governo de Pernambuco.

A programação será encerrada às 11h, com a distribuição da revista Folha Log, publicação que reúne análises sobre o setor logístico e as perspectivas para o futuro da infraestrutura no Estado e País. O encontro conta com apoio do Banco do Nordeste, do Porto de Suape e da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene).

