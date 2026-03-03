Folha Log debate caminhos do setor logístico no estado

A- A+

A segunda edição do “Folha Log – Pernambuco, Eixo de Oportunidades” será realizada hoje, das 8h30 às 11h30, no Mar Hotel Conventions, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. O evento reunirá autoridades, empresários, representantes da indústria e especialistas para debater os caminhos, desafios e oportunidades do setor logístico no estado. Promovido pela Folha de Pernambuco, o encontro ratifica o papel estratégico da logística como um dos principais vetores de crescimento econômico e de atração de investimentos para a região.

A infraestrutura logística de Pernambuco é hoje um dos principais diferenciais competitivos do estado. Impulsionado por investimentos nos modais marítimo, aéreo e terrestre, além de ser favorecido por sua localização geográfica no centro-leste do Nordeste, o território pernambucano se consolidou como um importante hub de distribuição nacional e internacional.

A combinação entre capacidade operacional, integração entre modais e modernização tecnológica tem ampliado a eficiência no escoamento da produção e atraído novos empreendimentos industriais.

No modal marítimo, o Porto de Suape se destaca como o principal hub do Norte e Nordeste, com forte atuação em cabotagem e comércio exterior. A ampliação do calado, que permite a atracação de meganavios, fortalece a posição estratégica do complexo nas rotas globais e amplia a competitividade do estado.

Já no transporte aéreo, o Aeroporto Internacional do Recife lidera o transporte de cargas na região e passa por novos investimentos estruturais, com foco na expansão da capacidade e na integração intermodal.

No eixo terrestre, obras estruturadoras como o Arco Metropolitano e a retomada da Ferrovia Transnordestina são apontadas como fundamentais para reduzir custos logísticos, desafogar o tráfego urbano e fortalecer Pernambuco como polo exportador. Paralelamente, a digitalização portuária, a adoção de tecnologias de gestão e a instalação de centros de distribuição de grandes empresas reforçam o ambiente favorável aos negócios.

É nesse contexto que o Folha Log propõe um espaço de diálogo qualificado sobre os pilares fundamentais da logística que impactam diretamente a competitividade, a experiência do cliente e a eficiência operacional.

Com o avanço tecnológico, as mudanças no comportamento do consumidor e a crescente demanda por soluções sustentáveis, o setor é desafiado a se reinventar e a buscar inovação constante.

A programação será aberta com a palestra “Suape, um novo momento”, ministrada pelo diretor de Desenvolvimento e Gestão Portuária do Complexo Industrial Portuário de Suape, José Constantino, que abordará o papel estratégico do porto na consolidação de Pernambuco como hub logístico.

Na sequência, uma mesa-redonda reunirá o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe), Bruno Veloso, e o presidente da Nagem e do Grupo Atitude, o empresário Halim Nagem. O debate será coordenado pela editora-chefe da Folha de Pernambuco, Leusa Santos.

Durante o encontro, também será lançada a Revista Folha Log, publicação especial dedicada ao setor logístico e às oportunidades de investimento na área em Pernambuco.

O “Folha Log – Pernambuco, eixo de oportunidades” conta com patrocínio do Complexo Industrial Portuário de Suape, Companhia Pernambucana de Gás (Copergás), Porto do Recife, Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), Banco do Nordeste e governo federal.

