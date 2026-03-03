A- A+

FOLHA LOG Folha Log reúne grandes nomes da logística e debate caminhos do setor no estado Segunda edição do evento ocorreu no Mar Hotel Conventions, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, e marcou também o lançamento da revista Folha Log

Na manhã desta terça-feira (3), a Folha de Pernambuco reuniu autoridades, empresários, representantes da indústria e especialistas na segunda edição do “Folha Log – Pernambuco, Eixo de Oportunidades”. O evento debateu os caminhos, desafios e oportunidades do setor logístico no estado.

O encontro ocorreu no Mar Hotel Conventions, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, e marcou também o lançamento da revista Folha Log.



Representando o jornal, estiveram presentes a vice-presidente da Folha de Pernambuco, Mariana Costa; o diretor executivo, Paulo Pugliesi; o diretor operacional, José Américo Góis; e a editora-chefe, Leusa Santos.

Para a vice-presidente da Folha de Pernambuco, Mariana Costa, o evento aprofunda o debate do desenvolvimento da logística, envolvendo os setores público e privado.





Na foto: Mariana Costa, Vice-presidente da Folha de Pernambuco. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco.

"Além do lançamento da revista, com uma pauta focada nas questões logísticas do estado e do Nordeste, a gente aprofunda o debate, envolvendo o setor privado e o público para discutir as soluções para colocar em pauta a necessidade de estratégia para a gente avançar na infraestrutura e dar condição ao setor produtivo, e todos os outros envolvidos, para que o estado alcance a posição que merece como hub", explicou.

O diretor executivo da Folha de Pernambuco, Paulo Pugliesi, destacou a importância de se debater as potencialidades de Pernambuco, além das suas dificuldades, com o objetivo de solucioná-la.





Na foto: Paulo Pugliesi, Diretor Executivo da Folha de Pernambuco. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

"O evento representa um segmento de extrema importância para o desenvolvimento do estado. Discutimos hoje as potencialidades, os diferenciais, além das dificuldades, com objetivo de solucionar e implementar cada vez mais o desenvolvimento em Pernambuco", comentou.

O diretor operacional da Folha de Pernambuco, José Américo Góis, exaltou a realização do Folha Log e ressaltou a importância de se debater logística.





Na foto: José Américo Góis, Diretor Operacional da Folha de Pernambuco. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

"O Folha Log é um sucesso absoluto, que é fruto de um trabalho de todos e da credibilidade que a Folha tem no mercado. Falar de negócios, mas não falar de logística é um engano. Tudo hoje envolve logística. Logística está no dia a dia. Pernambuco é um estado que tem uma logística muito poderosa, por isso estamos aqui com o Governo do estado, a Prefeitura do Recife, patrocinadores que acreditaram na gente e acreditam no evento", destacou.

Para a editora-chefe da Folha de Pernambuco, Leusa Santos, Pernambuco tem potencial logístico para fortalecer a economia. Ela ressalta que o evento é uma oportunidade para criar conexões.

"A segunda edição do Folha Log é uma oportunidade de criar conexões com parceiros públicos, privados e especialistas do setor logístico. O setor logístico em Pernambuco é protagonista na economia, e podemos avançar ainda mais. Pernambuco já avançou muito, mas ele tem potencial logístico, estrutural, de infraestrutura para avançar, favorecendo o desenvolvimento da economia e a qualidade de vida da população", avaliou.

Veja também