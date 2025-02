A- A+

Carnaval Foliões de Pernambuco devem gastar em média R$ 632 no Carnaval 2025 e movimentar o comércio local Pesquisa da Fecomércio-PE, também aponta que 50% dos consumidores pretendem participar da folia. Empresários do varejo e serviços projetam crescimento de até 15% nas vendas

A expectativa para o Carnaval de 2025 em Pernambuco é de grande movimentação no comércio, com os foliões planejando gastar, em média, R$ 632 durante as festividades. De acordo com uma pesquisa realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Pernambuco (Fecomércio-PE), em parceria com o Sebrae, metade dos consumidores (50%) entrevistados pretende participar ativamente do Carnaval deste ano.

Entre os que não participarão da folia, 34,3% optam por descansar em casa, enquanto 20% irão para outras cidades e 9,8% se dedicarão a trabalhos temporários. As razões mais citadas para a não participação incluem motivos religiosos (28,5%), compromissos de trabalho (26,3%), falta de interesse (25,7%) e medo da violência (14,5%).

Quando o assunto é a programação carnavalesca, a pesquisa revela que os foliões estão divididos entre diferentes datas e tipos de evento. O sábado (28) será o dia mais popular, com 83,9% dos entrevistados planeando se divertir. Também haverá grande participação no domingo (78,5%) e na segunda-feira (65,4%), enquanto 55,7% devem seguir na terça-feira. Além disso, 30,9% dos entrevistados começarão a folia na sexta-feira (28) e 17,9% continuarão na quarta-feira (05/03). A maioria (77,8%) escolhe os blocos de rua, seguidos por shows gratuitos (59,8%) e desfiles de agremiações (35,8%).

Em relação aos gastos, 87,2% dos foliões planejam investir parte do orçamento em alimentação e bebidas, seguidos por 62,6% que reservam valores para transporte e 35,2% para vestuário e customização. O gasto médio por folião é estimado em R$ 632, com destaque para R$ 265 destinados a alimentação e bebidas e R$ 142 a transporte.

Expectativa de crescimento no comércio e serviços

Do lado dos empresários, o cenário também é promissor. A pesquisa aponta que 62,4% dos comerciantes do varejo devem abrir seus estabelecimentos durante o Carnaval, com 50,5% localizados em pontos tradicionais e 90,2% nos shoppings. No setor de serviços, a intenção de funcionamento chega a 76%. Em relação às vendas, 57,6% dos empresários do varejo esperam um aumento de cerca de 10%, enquanto o setor de serviços projeta crescimento de até 15,4%.

Estratégias como ações nas redes sociais (45,2% dos varejistas e 31,6% dos prestadores de serviços), decoração temática e promoções relâmpago têm sido apontadas como essenciais para atrair consumidores e impulsionar as vendas.

Bernardo Peixoto, presidente da Fecomércio-PE, enfatizou a importância do otimismo empresarial. "O Carnaval de 2025 promete ser um momento chave para o comércio pernambucano. O entusiasmo dos empresários indica uma preparação estratégica para atender a uma alta demanda, e a criatividade nas ações pode transformar essa temporada em um motor de crescimento econômico", afirmou.

Rafael Lima, economista da Fecomércio-PE, destacou ainda a flexibilidade do setor. "A adaptação dos empresários, com ações inovadoras tanto no online quanto no físico, mostra a capacidade do comércio de se reinventar e aproveitar as oportunidades que o Carnaval oferece"

