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Food Experience Recife reunirá 700 gestores de bares e restaurantes em Pernambuco

Encontro promovido pela Food Academy abordará marketing, hospitalidade e lucratividade

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Evento voltado a donos de restaurantes debaterá estratégias para alavancar negócios e gestão no setor gastronômicoEvento voltado a donos de restaurantes debaterá estratégias para alavancar negócios e gestão no setor gastronômico - Foto: José Neto/Divulgação

O Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda, recebe, no dia 3 de novembro, a primeira edição do Food Experience Recife. O evento, promovido pela Food Academy, está com ingressos disponíveis, através do site oficial, para um dia de imersão focado em gestão de negócios, estratégias de marketing, liderança de equipes e hospitalidade no setor de alimentação fora do lar.

Com a expectativa de reunir cerca de 700 participantes, a iniciativa apresentará soluções práticas para desafios operacionais do segmento, focando no aumento da lucratividade, retenção de talentos e fidelização de clientes. A estrutura contará com palestras, networking e espaço para fornecedores do mercado gastronômico.

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A programação de palestras trará Allanderson Marcel, sócio da M9 Marketing Inteligente, falando sobre marketing estratégico; Ivo Lira, da Pizzaria Atlântico e Hub Food, com foco em gestão; e Eric Pacheco, especialista em desenvolvimento de equipes. A experiência do cliente e o atendimento serão abordados por Roberto Montanha, enquanto Felipe Gomes completa o time de palestrantes.

Além do conteúdo técnico, o Food Experience Recife reserva espaços para a geração de novos negócios e parcerias, fortalecendo o ecossistema de alimentação fora do lar no estado.

 

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