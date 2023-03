Fora da agenda, Haddad encontra Lula e apresenta novo arcabouço fiscal

A- A+

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou nesta quarta-feira (15) que a nova regra de controle dos gastos públicos já está no Palácio do Planalto, para avaliação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Com eventual aprovação de Lula, a proposta será anunciada oficialmente e enviada para votação no Congresso.

Haddad teve um encontro com o presidente na manhã nesta manhã, fora das agendas oficiais do ministro e de Lula - que até o momento não estavam prevendo a reunião entre os dois.

O novo arcabouço fiscal do Governo Lula vai substituir o chamado teto de gastos, que travou as despesas públicas à inflação do ano anterior. Criado em 2016, no governo de Michel Temer, é atualmente a “âncora” das contas públicas do país.

Conforme adiantado pelo Globo, a equipe do ministro da Fazenda trabalha para que a nova regra indique o caminho para zerar o rombo nas contas federais em 2024. Para este ano, a regra considera um déficit abaixo de R$ 100 bilhões, conforme estimativa da Fazenda.

— (O novo arcabouço fiscal) já está no Planalto. Estamos acompanhando com a equipe (do Ministério) — menciona Haddad, após voltar para o Ministério da Fazenda.

