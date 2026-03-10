A- A+

DINHEIRO Forbes: clube dos US$ 100 bilhões cresce e passa a reunir 20 superbilionários de todo o mundo Ranking da revista mostra recorde das fortunas dos mais ricos do planeta

O grupo mais exclusivo do planeta ficou ainda maior. Segundo a lista anual de bilionários da Forbes, divulgada nesta terça-feira, agora existem 20 pessoas com patrimônio superior a US$ 100 bilhões (cerca de R$ 515 bilhões), número recorde na história do ranking.

Juntos, esses chamados “centibilionários” acumulam US$ 3,8 trilhões (aproximadamente R$ 19,6 trilhões) em patrimônio líquido — cerca de R$ 7,2 trilhões a mais do que no ano passado. Embora representem apenas 0,6% dos 3.428 bilionários do planeta, eles concentram 19% de toda a riqueza global entre os bilionários.

No topo da lista está Elon Musk, cuja fortuna chegou a US$ 839 bilhões (cerca de R$ 4,32 trilhões), impulsionada principalmente pelo desempenho de empresas como Tesla e SpaceX.A fortuna de Musk disparou no último ano após a fusão da SpaceX com a empresa de inteligência artificial xAI, negócio que avaliou o grupo em US$ 1,25 trilhão (cerca de R$ 6,43 trilhões).





Caso a empresa abra capital com sucesso nos próximos meses, Musk pode se tornar o primeiro trilionário da história.

O crescimento do patrimônio dos mais ricos tem sido acelerado. Quando a lista de bilionários da Forbes foi criada, em 1987, apenas duas pessoas tinham mais de US$ 10 bilhões (R$ 51,5 bilhões). O primeiro centibilionário só surgiria décadas depois.

Os 10 mais ricos do mundo (valores convertidos)

1. Elon Musk – US$ 839 bilhões (R$ 4,32 trilhões)

Fonte da riqueza: Tesla, SpaceX

2. Larry Page – US$ 257 bilhões (R$ 1,32 trilhão)

Fonte da riqueza: Google

3. Sergey Brin – US$ 237 bilhões (R$ 1,22 trilhão)

Fonte da riqueza: Google

4. Jeff Bezos – US$ 224 bilhões (R$ 1,15 trilhão)

Fonte da riqueza: Amazon

5. Mark Zuckerberg – US$ 222 bilhões (R$ 1,14 trilhão)

Fonte da riqueza: Meta/Facebook

6. Larry Ellison – US$ 190 bilhões (R$ 978,5 bilhões)

Fonte da riqueza: Oracle

7. Bernard Arnault – US$ 171 bilhões (R$ 881 bilhões)

Fonte da riqueza: LVMH

8. Jensen Huang – US$ 154 bilhões (R$ 793 bilhões)

Fonte da riqueza: Nvidia

9. Warren Buffett – US$ 149 bilhões (R$ 767 bilhões)

Fonte da riqueza: Berkshire Hathaway

10. Amancio Ortega – US$ 148 bilhões (R$ 762 bilhões)

Fonte da riqueza: Zara / Inditex

Novos membros do clube dos US$ 100 bilhões

Cinco nomes entraram no ranking neste ano:

Françoise Bettencourt Meyers – herdeira da L'Oréal

Changpeng Zhao – fundador da Binance

Carlos Slim – magnata das telecomunicações

Jensen Huang – CEO da Nvidia

Michael Dell – fundador da Dell Technologies

Entre os bilionários que quase entraram no clube estão o indiano Mukesh Ambani, com cerca de US$ 99,7 bilhões (R$ 513 bilhões), e o magnata das criptomoedas Giancarlo Devasini, com US$ 89,3 bilhões (R$ 460 bilhões).

Veja também