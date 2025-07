A- A+

Bilionários Forbes: Musk continua o mais rico do mundo; CEO da Oracle desbanca Zuckerberg e Bezos e é o 2º Huang Seng, CEO da Nvidia chega ao top 10 do ranking

O homem mais rico do mundo continua a ser Elon Musk, segundo a lista da revista Forbes divulgada nesta semana. A informação não pegou ninguém de surpresa.

Mas houve uma dança das cadeiras no segundo lugar do ranking. A vaga em julho é ocupada pelo cofundador e CEO da Oracle: Larry Ellison.

Com uma fortuna avaliada em US$ 262 bilhões, Ellison aumentou sua fortuna em US$ 56 bi desde o início de junho, graças a um avanço de 32% no preço dos papéis da empresa, máxima histórica. A gigante de software divulgou lucro e receitas acima do esperado, o que alavancou sua posição no ranking da Forbes.

Ellison ultrapassou Mark Zuckerberg, da Meta, que caiu uma posição, passando para o terceiro lugar da lista com uma fortuna de US$ 255 bilhões. Em seguida, vem o fundador da Amazon, com um patrimônio estimado em US$ 233 bilhões.

Zuckerberg e Bezos acrescentaram US$ 31 bilhões e US$ 13 bilhões a se patrimônio, respectivamente, em junho.

O CEO da Nvidia, Jensen Huang, subiu uma posição e entrou para o top 10 da lista da Forbes, desbancando Armando Ortega, da Inditex, cuja marca mais conhecida é a marca Zara,que passou a ocupar a 12ª posição.

De acordo com a Forbes, embora seja o homem mais rico do mundo desde maio de 2024, Elon Musk foi quem mais perdeu no mês de junho, cerca de US$ 16 bilhões, ficando em US$ 407 bilhões.

No total, os dez mais ricos do mundo começaram julho com um patrimônio combinado de US$ 2 trilhões (R$ 11 trilhões) — um aumento de US$ 100 bilhões (R$ 550 bilhões) desde 1º de junho.

A Forbes destaca que todos os dez mais ricos em 1º de julho são homens. Cada um possui patrimônio de ao menos US$ 137 bilhões.

Confira o ranking dos 10 mais ricos do mundo:

Elon Musk

Patrimônio líquido: US$ 406,5 bilhões (R$ 2,235 trilhões)

Larry Ellison

Patrimônio líquido: US$ 261,9 bilhões (R$ 1,440 trilhão)

Mark Zuckerberg

Patrimônio líquido: US$ 255,1 bilhões (R$ 1,403 trilhão)

Jeff Bezos

Patrimônio líquido: US$ 233,2 bilhões (R$ 1,282 trilhão)

Warren Buffett

Patrimônio líquido: US$ 151,6 bilhões (R$ 830 bilhões)

Larry Page

Patrimônio líquido: US$ 145,9 bilhões (R$ 799 bilhões)

Steve Ballmer

Patrimônio líquido: US$ 141,2 bilhões (R$ 773 bilhões)

Sergey Brin

Patrimônio líquido: US$ 139,5 bilhões (R$ 763 bilhões)

Bernard Arnault

Patrimônio líquido: US$ 138,4 bilhões (R$ 756 bilhões)

Jensen Huang

Patrimônio líquido: US$ 137,6 bilhões (R$ 752 bilhões)

Veja também