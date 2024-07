A- A+

Ranking Forbes: Quem são os homens mais ricos do Brasil? Veja lista com os 10 maiores bilionários do País Empresário Eduardo Saverin lidera a lista dos homens mais ricos do país

O empresário Eduardo Saverin é o homem mais rico do Brasil.

Com o patrimônio avaliado em US$ 25,6 bilhões pela Forbes na última sexta-feira, 26, o cofundador do Facebook também ocupa a 73ª posição no ranking dos maiores bilionários do mundo.

Em 2023, a fortuna do empresário aumentou cerca de US$ 18 bilhões em um ano, devido à valorização de 300% das ações da Meta, companhia dona do Facebook, além de Messenger, Instagram, WhatsApp e Threads.



Saverin tem cerca de US$ 10 milhões de patrimônio líquido a mais que Jorge Paulo Lemann, que aparece em segundo lugar na lista dos mais ricos do Brasil, com fortuna estimada em US$ 16 bilhões.

Veja a seguir quem são os 10 homens mais ricos do Brasil, segundo a lista de bilionários em tempo real da Forbes.



1. Eduardo Saverin

Patrimônio líquido: US$ 25,6 bilhões



Fonte de riqueza: Facebook



Idade: 42 anos



2. Jorge Paulo Lemann e família

Patrimônio líquido: US$ 16 bilhões



Fonte de riqueza: alimentos, bebidas e investimentos diversos (AB InBev, Kraft Heinz, 3G Capital)



Idade: 84 anos



3. Marcel Herrmann Telles e família

Patrimônio líquido: US$ 10,6 bilhões



Fonte de riqueza: alimentos, bebidas e investimentos diversos (AB InBev, Kraft Heinz, 3G Capital)



Idade: 74 anos



4. Carlos Alberto Sicupira e família

Patrimônio líquido: US$ 8,5 bilhões



Fonte de riqueza: alimentos, bebidas e investimentos diversos (AB InBev, Kraft Heinz, 3G Capital)



Idade: 76 anos



5. Fernando Roberto Moreira Salles

Patrimônio líquido: US$ 6,7 bilhões



Fonte de riqueza: serviços financeiros (Itaú Unibanco)



Idade: 78 anos



6. Pedro Moreira Salles

Patrimônio líquido: US$ 6,2 bilhões



Fonte de riqueza: serviços financeiros (Itaú Unibanco)



Idade: 64 anos



7. André Esteves

Patrimônio líquido: US$ 5,3 bilhões



Fonte de riqueza: banco de investimentos (BTG Pactual)



Idade: 56 anos



8. Miguel Krigsner

Patrimônio líquido: US$ 5 bilhões



Fonte de riqueza: cosméticos (Grupo Boticário)



Idade: 74 anos



9. João Moreira Salles

Patrimônio líquido: US$ 4,6 bilhões



Fonte de riqueza: banco de investimentos (Banco Clássico)



Idade: 62 anos



10. Walther Moreira Salles Junior

Patrimônio líquido: US$ 4,6 bilhões



Fonte de riqueza: serviços financeiros (Itaú Unibanco)



Idade: 68 anos

Veja também

Taxas Shopee e AliExpress começam a cobrar "taxa da blusinha" a partir de hoje