Forbes: Ranking lista os 10 maiores bilionários do Brasil em 2025

A Forbes divulgou nesta quinta-feira a lista de bilionários brasileiros de 2025, que reúne 300 nomes com patrimônio acima de R$ 1 bilhão. Entre eles, Eduardo Saverin mantém a liderança pelo segundo ano consecutivo, enquanto Vicky Safra se mantém como a única mulher no Top 10. A edição deste ano registrou ainda 31 estreantes, que conquistaram o status de bilionário pela primeira vez, e mostrou que mais da metade dos nomes teve aumento de patrimônio, apesar de 20,6% terem registrado queda.

1 - Eduardo Saverin

Pelo segundo ano consecutivo, o co-fundador do Facebook Eduardo Saverin lidera a lista dos brasileiros mais ricos. O empresário, nascido em São Paulo e radicado em Singapura, acumula um patrimônio estimado em R$ 227 bilhões, quase R$ 100 bilhões a mais do que a segunda colocada, Vicky Sarfati Safra e família, com R$ 120,5 bilhões.

2 – Vicky Sarfati Safra e família

Em segundo lugar aparece Vicky Sarfati Safra e família, com patrimônio de R$ 120,5 bilhões, 9,4% maior do que o registrado em 2024. Viúva do banqueiro Joseph Safra, que faleceu em dezembro de 2020, Vicky herdou metade da fortuna e mantém participação relevante nos negócios da família, ao lado dos filhos Jacob, Esther, Alberto e David. Ela lidera ainda a Vicky and Joseph Safra Philanthropic Foundation, que apoia iniciativas nas áreas de saúde, educação e artes. A família continua controlando o Banco Safra, consolidando sua presença no setor financeiro.





3 - Jorge Paulo Lemann

Com patrimônio de R$ 88 bilhões, apesar de uma leve retração de 4,2%. Aos 85 anos, o empresário segue como acionista controlador da AB Inbev, gigante cervejeira, além de manter participações na Restaurant Brands International, dona das redes Burger King e Tim Hortons, e em outros investimentos globais. O grupo inclui ainda a São Carlos Empreendimentos, em sociedade com Marcel Herrmann Telles e Carlos Alberto Sicupira. Em maio de 2025, a 3G Capital, grupo de investimentos do qual Lemann é sócio, adquiriu a Skechers por cerca de US$ 9,4 bilhões, seu primeiro grande negócio em três anos.

4 - André Santos Esteves

Na quarta posição está André Santos Esteves, com R$ 51 bilhões, um aumento expressivo de 56% em relação ao ano passado. Principal acionista do BTG Pactual, Esteves viu o banco registrar lucro líquido ajustado recorde de R$ 13,4 bilhões nos 12 meses até junho de 2025, impulsionado pela valorização das ações em 40,6%. Sua trajetória no setor financeiro começou ainda jovem, em 1989, como analista de sistemas do Banco Pactual, e quatro anos depois ele se tornou sócio do banco. Em 2005, entrou para o rol de bilionários e nunca mais saiu.

5 - Fernando Roberto Moreira Salles

Fernando Roberto Moreira Salles com patrimônio de R$ 40,2 bilhões, 4,5% maior do que em 2024. Primogênito do banqueiro Walther Moreira Salles, Fernando é acionista do Itaú Unibanco por meio da Companhia E. Johnston de Participações e também participa da mineradora CBMM, líder mundial na produção de nióbio. Em 2022, ele comprou parte da participação dos irmãos Walther Júnior e João, ficando com 50% do capital da EJ, que detém cerca de 33% das ações do Itaú.

6 - Carlos Alberto da Veiga Sicupira

Logo atrás está Carlos Alberto da Veiga Sicupira, com patrimônio de R$ 39,1 bilhões, que recuou 20,8% em relação a 2024. Sócio da AB Inbev e da 3G Capital, Sicupira enfrentou um período desafiador, marcado pela crise da Americanas em 2023, mas conseguiu manter boa parte do patrimônio graças à participação no conglomerado cervejeiro. Após vender sua participação na Kraft Heinz, a 3G Capital manteve-se discreta até a compra da Skechers no início de 2025.

7 - Pedro Moreira Salles

O sétimo lugar é ocupado por Pedro Moreira Salles, com R$ 38 bilhões, aumento de 5,1%. Terceiro filho de Walther Moreira Salles, Pedro é co-presidente do conselho do Itaú Unibanco e, assim como os irmãos, possui participação na Companhia E. Johnston de Participações. Ele também tem ações na CBMM, onde ficou com 44% após a reestruturação familiar de 2022, com seu filho detendo os 6% restantes.

8 - Miguel Gellert Krigsner

Miguel Gellert Krigsner, fundador de O Boticário, com patrimônio de R$ 34,2 bilhões, um crescimento de 19,2%. Nascido em La Paz, na Bolívia, ele se mudou com a família para Curitiba aos 11 anos. Graduado em farmácia e bioquímica, Krigsner fundou em 1977 a farmácia de manipulação que se tornaria O Boticário, pioneiro em franquias de cosméticos no país. Atualmente, a rede controla marcas como Eudora, Quem Disse, Berenice?, Beauty Box, Vult e O.U.i. Em 2025, a empresa recebeu crédito de R$ 1 bilhão do BNDES para financiar expansão.

9 - Alexandre Behring da Costa

O nono colocado é Alexandre Behring da Costa, com R$ 31 bilhões, queda de 11,1% em relação a 2024. Engenheiro eletrônico e especialista em private equity, Behring foi sócio da Modus OSI Tecnologias e depois da GP Investimentos, chegando a comandar a América Latina Logística em 1998. Atualmente, integra os conselhos da Restaurant Brands International, dona das redes Burger King e Tim Hortons, e é figura importante na 3G Capital.

10 - Jorge Neval Moll Filho

Por fim, o décimo lugar pertence a Jorge Neval Moll Filho, com patrimônio de R$ 30,4 bilhões, crescimento expressivo de 119,1%. Cardiologista de formação, Moll fundou a Rede D’Or em 1977, hoje o maior grupo hospitalar do Brasil, com 69 hospitais próprios e 53 clínicas oncológicas. A empresa abriu capital na B3 em 2020, movimentando R$ 11,3 bilhões. Jorge Moll continua como principal acionista e presidente do conselho, com sua esposa e cinco filhos também participando do capital. Em 2025, surgiram rumores de uma possível parceria entre a Rede D’Or e a rede de medicina diagnóstica Fleury.

