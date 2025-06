A- A+

CONCURSO Forças Armadas devem destinar 30% de vagas para pretos e pardos, indígenas e quilombolas As Forças Armadas do Brasil ainda não detalharam como a medida será implementada e qual o impacto na entidade

A partir de agora, os concursos públicos realizados pelas Forças Armadas deverão reservar 30% das vagas para pessoas pretas e pardas, indígenas e quilombolas. A medida está prevista na Lei nº 15.142, de 3 de junho de 2025, sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e publicada no Diário Oficial da União no dia 4 de junho.

A nova legislação determina que o percentual de cotas seja aplicado a todos os concursos e processos seletivos da administração pública federal direta, o que abrange também os processos seletivos das academias militares e cursos de formação de praças do Exército, Marinha e Aeronáutica. As Forças Armadas do Brasil ainda não detalharam como a medida será implementada e qual o impacto na entidade.

A reserva valerá sempre que o concurso ofertar duas ou mais vagas, e deverá ser aplicada também sobre as vagas que surgirem durante o prazo de validade do certame. Além disso, a lei determina a criação de procedimentos de verificação da autodeclaração racial, com participação de especialistas, para garantir a lisura do processo e coibir fraudes.

A nova norma revoga a antiga Lei nº 12.990/2014, que previa cotas apenas para pessoas pretas e pardas, em percentual de 20%, sem contemplar indígenas e quilombolas. Agora, o alcance da política afirmativa é ampliado e inclui critérios específicos de identificação para cada grupo étnico-racial.

A regulamentação dos detalhes operacionais, especialmente sobre as vagas destinadas a indígenas e quilombolas, ainda será feita por ato do Poder Executivo. Até lá, os órgãos e instituições federais devem se adequar às diretrizes gerais da lei em seus editais futuros.

No evento oficial da sanção da lei, na última terça-feira, no Palácio do Planalto, a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco agradeceu ao presidente Lula pelos meses de trabalho na construção da norma.

Ela também destacou que o aumento para 30%, bem como a inclusão de quilombolas e indígenas, é resultado de um governo humanizado, progressista e democrático. A ministra ressaltou:

"O senhor, presidente, entende, acolhe e sabe a importância de defender aqueles que mais precisam. Deixo meu sentimento de gratidão e reforço que esse legado é principalmente daqueles e daquelas que vieram antes de nós".

Ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara também destacou a importância do normativo: "Esse dia entra para a história porque o Estado brasileiro reconhece, de forma concreta, os direitos dos povos indígenas, quilombolas e da população negra, ocupando espaços historicamente negados. Essa lei representa uma mudança concreta na estrutura do serviço público brasileiro".

Ela agradeceu a todos que colaboraram para a tramitação do projeto "que não é apenas um avanço legislativo, é resultado de uma longa trajetória de luta", complementou.



