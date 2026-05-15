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FIM DA TAXAÇÃO

Forças políticas do Polo Têxtil do Agreste reagem ao fim da "taxa das blusinhas"

Lideranças de Santa Cruz do Capibaribe, Toritama e Caruaru criticam decisão do Governo Federal e afirmam que medida ameaça empregos, produção e competitividade da indústria de confecções

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Mulheres em confecção de Jeans em ToritamaMulheres em confecção de Jeans em Toritama - Foto: Bernardo Leite

A decisão do Governo Federal de zerar o imposto de importação sobre compras internacionais de até US$ 50, medida conhecida como fim da “taxa das blusinhas”, provocou forte reação de lideranças políticas e representantes do Polo de Confecções do Agreste pernambucano.

Autoridades locais argumentam que a mudança amplia a concorrência com produtos estrangeiros e pode comprometer empregos e a competitividade da indústria local.

Em entrevista à Folha de Pernambuco nesta quarta-feira (13), um dia após o anúncio do Governo Federal, a governadora Raquel Lyra afirmou que já iniciou conversas com representantes do setor e disse que a preocupação do estado é manter o nível de emprego e renda gerado pelo Polo de Confecções. Segundo ela, os municípios ligados ao setor possuem forte impacto econômico e social em Pernambuco.

“É claro que todo mundo que é consumidor é privilegiado com isso. Mas, ao mesmo tempo, nos preocupa aqui a manutenção do nível de emprego e renda no nosso estado”, declarou.

A governadora também ressaltou que o Polo do Agreste é responsável pela produção do maior volume de jeans do Brasil e defendeu um debate mais amplo sobre a competitividade da cadeia produtiva pernambucana diante do avanço das plataformas internacionais.

Raquel Lyra afirmou ainda que o Governo de Pernambuco pretende levar ao Governo Federal as preocupações do setor produtivo.

“Nós vamos ouvir o setor e vamos sim levar ao Governo Federal ponderações e desafios que a gente precisa enfrentar para manter esses empregos em nível de competitividade com aquilo que vai vir de fora com menos imposto”, disse.

Articulações

O deputado estadual Edson Vieira (Podemos), de Santa Cruz do Capibaribe, também criticou a medida e afirmou que o fim da taxação ocorreu sem diálogo com o setor produtivo.

“Sou totalmente contra essa decisão. Retirar essa taxação sem ouvir o setor é aumentar a concorrência, de forma desleal, com produtos de fora e prejudicar quem produz aqui, gera renda e sustenta nossa economia”, afirmou.

Segundo o parlamentar, o Polo de Confecções do Agreste é um dos principais motores econômicos de Pernambuco e qualquer mudança que afete a produção local deveria passar por discussão com empresários, comerciantes e trabalhadores.

Edson Vieira informou ainda que protocolou uma audiência pública na Comissão de Desenvolvimento Econômico da Assembleia Legislativa de Pernambuco para discutir os impactos da decisão federal.

O prefeito de Toritama, Sérgio Colin (PP) classificou a medida como “um absurdo” e “um retrocesso”, além de afirmar que o Governo Federal tomou uma decisão que prejudica diretamente a indústria nacional às vésperas das eleições.

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“Nosso polo é responsável por tanta geração de emprego e renda para fortalecer o nosso país. Ver agora essa medida desleal vai prejudicar e muito o andamento da nossa região e do nosso país”, declarou.

O gestor também citou a arrecadação gerada pela taxação e alertou para possíveis impactos sobre a produção local caso avance a discussão sobre tributação de malhas importadas.

“Com isso os grandes empresários vão preferir importar a peça pronta já da China, nossa produção vai despencar. E o que vão fazer as nossas costureiras e costureiros que trabalham diariamente produzindo mais de 800 milhões de peças anualmente aqui no nosso Polo de Confecções do Agreste?”, questionou.

O secretário de Desenvolvimento Econômico de Santa Cruz do Capibaribe, Ralph Lagos, afirmou que a medida “desprotege totalmente a confecção nacional em detrimento da confecção chinesa” e disse que a decisão foi recebida com surpresa pelo setor.

“A medida tira do Polo de Confecções do Agreste a paridade de armas contra os produtos chineses”, afirmou. Segundo Ralph, o setor vinha conseguindo manter uma “equidade de preços” com os produtos importados enquanto a taxação estava em vigor.

O secretário também classificou a decisão como “eleitoreira” e afirmou que municípios do Agreste já articulam uma mobilização nacional envolvendo outros polos têxteis do país para pressionar o Congresso Nacional e o Governo Federal.

“Nós estamos articulando a sociedade civil organizada aqui de Santa Cruz do Capibaribe para que a gente faça um movimento nacional para derrubar essa medida provisória ou fazer com que o presidente repense e revogue essa medida”, declarou.

Em Toritama, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Robson Viana, afirmou que a principal preocupação é o impacto da medida na falta de uma alternativa para o incentivo ao consumo da indústria nacional.

“Quando existe um benefício onde fica mais atrativo comprar fora do Brasil do que comprar dentro, é preciso pensar qual é o efeito que isso vai trazer para a nossa economia. Então, uma vez que é considerada essa ação para um benefício ao comprador, a gente precisa pensar qual outro incentivo está sendo feito para estimular a compra dentro do Brasil”, ressaltou.

Segundo ele, enquanto a taxação estava em vigor, o mercado permanecia competitivo, o que estimulava também o comércio nacional.

Em nota, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Tecnologia e Economia Criativa de Caruaru afirmou que o debate sobre o fim da taxação precisa considerar os impactos sobre a indústria nacional.

Segundo a pasta, comandada por Jaime Anselmo, o Polo de Confecções do Agreste, formado por mais de 60 cidades, exerce papel fundamental na geração de empregos e renda em Pernambuco.

A gestão municipal defendeu “um ambiente de concorrência justa, com igualdade tributária entre quem produz no Brasil, gera empregos e paga impostos, e os produtos importados que chegam ao mercado com vantagens competitivas”.

Setor reage

Bruno Bezerra, membro do  Conselho Consultivo da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Santa Cruz do Capibaribe, afirmou que a decisão do Governo Federal favorece as empresas chinesas enquanto amplia as dificuldades enfrentadas pelas confecções brasileiras.

Segundo ele, as empresas nacionais enfrentam alta carga tributária, juros elevados, dificuldade de acesso a crédito, logística cara e excesso de burocracia, enquanto empresas estrangeiras operam em condições mais vantajosas.

Já a Associação Comercial e Industrial de Toritama destacou, em nota oficial, que o Polo de Confecções do Agreste representa uma das maiores forças produtivas da indústria da moda nacional e que a flexibilização da tributação sobre produtos importados “coloca em risco pequenos e médios fabricantes brasileiros”.

A entidade também afirmou que o setor continua enfrentando elevados custos de produção e possíveis aumentos na tributação de matérias-primas e insumos têxteis importados, defendendo “um modelo de competitividade equilibrado, que proteja a produção nacional, incentive a industrialização brasileira e preserve os empregos gerados pelo Pólo Têxtil do Agreste”.
 

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