Ford interrompe envio de veículos para China em meio à guerra comercial

A- A+

A Ford suspendeu o envio de picapes, SUVs e carros esportivos para a China, em um novo capítulo da guerra comercial entre China e Estados Unidos. Os veículos são um dos principais alvos do presidente Donald Trump na sua cruzada tarifária que já aplicou taxas de importação de 25% que também atingiram as autopeças.

“Ajustamos as exportações dos EUA para a China em função das tarifas atuais”, disse a Ford em um comunicado, de acordo com a Reuters.

Segundo o The Wall Street Journal, o lucro operacional das exportações da Ford para a China é cerca de US$ 900 milhões. As vendas de motores e transmissões fabricados nos EUA pela Ford para a China devem continuar, apesar da pausa nas exportações de veículos montados.

Diversas montadoras já estão recalculando suas produções, a fim de se adaptar aos novos custos e perdas diante das tarifas de Trump. No entanto, o vaivém do republicano em relação às medidas acaba atrasando estas mudanças.

A expectativa é que as tarifas impactem os lucros tanto das fabricantes de veículos quanto dos fornecedores de autopeças. Quase metade dos 16 milhões de carros vendidos nos EUA no ano passado foi importada, com um valor total superior a US$ 330 bilhões, segundo analistas do Goldman Sachs.

Em fevereiro deste ano, quando tarifas de 25% contra o México e Canadá — onde são produzidas peças da cadeia de suprimentos da indústria automobilística americana — foram anunciadas, o CEO global da Ford, Jim Farley, foi ao Congresso americano alertar que as taxas poderiam "abrir um buraco" na indústria automobilística dos EUA.

A Ford não é a primeira empresa americana a sofrer com mudanças em suas exportações para a China. O país asiático proibiu as companhias aéreas de importar aviões da Boeing e a empresa já começou a enviar suas aeronaves de volta aos Estados Unidos.

A Ford deve ser uma das montadoras menos impactadas com as tarifas, já que cerca de 80% dos carros que vende nos EUA são produzidos no país. Mesmo assim, enfrentará alguma dificuldade, já que a montadora fabrica a picape Maverick, o SUV Bronco Sport e o Mustang Mach-E elétrico no México.



Ainda que seja menos afetada, a empresa deve aumentar os preços de seus novos veículos caso as tarifas persistam, de acordo com um memorando interno enviado aos concessionários e obtido pela Reuters.

Nesta semana, Trump sugeriu que estava considerando uma modificação nas tarifas relacionadas a veículos, indicando que pode permitir isenções nos impostos já existentes.

Veja também