automóveis Ford prevê encargo de US$ 19,5 bi com EVs e recua de estratégia totalmente elétrica Objetivo é abandonar ativos deficitários e redirecionar capital para modelos mais rentáveis

A Ford Motor afirmou que espera registrar cerca de US$ 19,5 bilhões em encargos, majoritariamente ligados ao negócio de veículos elétricos (EVs), em um dos maiores ajustes já feitos pela indústria automobilística dos Estados Unidos. A decisão reflete o recuo da montadora diante da demanda mais fraca por elétricos.

Segundo a empresa, o valor está entre os maiores impairments corporativos já registrados e sinaliza que suas ambições em VEs não serão alcançadas no curto prazo. Desde 2023, a Ford acumulou perdas de US$ 13 bilhões no segmento.

A montadora informou que vai reforçar sua linha de veículos a combustão e acelerar a transição para híbridos e veículos elétricos de autonomia estendida, que combinam motores elétricos e a gasolina. O objetivo é abandonar ativos deficitários e redirecionar capital para modelos mais rentáveis.

A Ford manterá o plano de lançar uma picape elétrica de US$ 30 mil até 2027, que deve inaugurar uma nova linha de VEs de baixo custo. Ao mesmo tempo, a empresa deixará de produzir a versão totalmente elétrica da F-150, a Lightning, optando por uma versão de autonomia estendida.

Até 2030, cerca de metade do volume global da Ford deverá vir de híbridos, veículos de autonomia estendida e VEs, ante 17% atualmente. A companhia também anunciou que vai transformar sua fábrica de baterias no Kentucky em um negócio de armazenamento de energia voltado a concessionárias, projetos renováveis e centros de dados.

Dos US$ 19,5 bilhões em encargos, US$ 6 bilhões estão ligados ao fim de uma joint venture com o grupo SK para produção de baterias. Apesar do ajuste, a Ford elevou sua projeção de lucro ajustado antes de impostos para 2024 para US$ 7 bilhões.

