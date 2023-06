A- A+

Seguem até o dia 10 de julho, as inscrições para os cursos técnicos gratuitos de Agronegócio e Fruticultura ofertados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Pernambuco (Senar/PE). As formações têm como intuito qualificar para o mercado de trabalho produtores, proprietários, trabalhadores rurais (seus filhos e familiares), e colaboradores de empresas do ramo, além do público em geral.

No total, estão disponíveis 60 vagas para jovens e adultos. Os interessados precisam ter concluído o ensino médio. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site do processo seletivo.

A lista dos candidatos aprovados está prevista para ser divulgada no dia 7 de agosto, no site do Senar. O início das aulas está previsto para o dia 14 de agosto.

Ofertado no Estado desde 2016, o curso de Agronegócio está com inscrições abertas para o polo Recife. Com 30 vagas disponíveis, a formação é realizada de forma híbrida (80% on-line e 20% presencial) e tem carga horária de 1.200 horas, divididas em 4 semestres.

Já o curso de Fruticultura é ofertado em Pernambuco desde 2018 e está com inscrições abertas para o polo Petrolina, no Sertão. Também com 30 vagas, a formação é realizada de forma híbrida (70% on-line e 30% presencial). A carga horária é de 1.350 horas, divididas em 5 semestres (dois anos e meio).

Todos os cursos são reconhecidos pelo Ministério da Educação e pelo Conselho Federal de Técnicos Agrícolas e garantem diploma válido em todo o território nacional. As formações combinam o conhecimento teórico e prático, com materiais de estudo, tutoria a distância e presencial, além de atividades em campo. Atualmente, existem cinco polos distribuídos em todas as regiões de Pernambuco.

De acordo com o coordenador pedagógico dos cursos técnicos do Senar Pernambuco, Nivaldo Damasceno do Nascimento, as formações são de extrema importância para o setor do agronegócio.

“A ideia é que a gente possa habilitar e colocar para o mercado de trabalho possibilidades de profissionais que possam estar voltados para a gestão e a produção do agronegócio da região - uma vez que tão forte -, e nós percebemos há alguns anos a necessidade dessa qualificação na região”, disse o coordenador.

Ainda segundo Nivaldo, o curso de Agronegócio habilita profissionais na execução das ações de gestão e de operação das cadeias produtivas do agro brasileiro e da região, de acordo com as boas práticas agrícolas, normas técnicas e legislações. “O curso vai habilitar profissionais que possam, de fato, trabalhar a parte de gestão e administração das propriedades rurais”, destacou.

Já o curso de Fruticultura tem como foco habilitar profissionais sobre o processo produtivo. “A ideia é trabalhar a temática voltada à produção, gestão e controle do processo produtivo de frutíferas na região”, afirmou Nivaldo.

Mais conhecimento

O jornalista Alexandre Acioli participou da primeira turma do curso de Agronegócio, de 2016 a 2018, com aulas presenciais em Bezerros, no Agreste do Estado. No início deste ano, ingressou no curso de Fruticultura, cujas aulas acontecem no município de Machados, também no Agreste.

De acordo com o jornalista, os ensinamentos e experiências obtidas nos cursos são levados para o dia a dia da sua atividade principal, que é o jornalismo, a consultoria de comunicação no agro e a produção de materiais sob demanda.

“O nível de informações recebidas me permite produzir melhores textos, mais esclarecedores e com um alto nível de detalhamento - coisa que não ocorria anteriormente. Isso também serve na hora de produção ou análise de projetos”, disse o jornalista.

Alexandre relatou que, nas experiências anteriores que teve no jornalismo impresso, nas áreas de economia, agropecuária e produção rural, ficava ressentido pela falta de conhecimento especializado que o permitisse produzir matérias com uma maior riqueza de detalhes.

“Por isso, sempre tive como meta me especializar nessa área, o que tenho feito agora, quando tenho mais tempo para me dedicar aos estudos. Essas formações me credenciam a atuar com conhecimento e responsabilidade nessas áreas específicas”, acrescentou.

O produtor rural e secretário de Desenvolvimento Agrário e Sustentabilidade do município de Chã Grande, Hildo Martins, também concluiu o curso de Agronegócio, mas no município de Bezerros, no Agreste. Atualmente, o produtor cursa Fruticultura em Petrolina, no Sertão. Filho de agricultor, Hildo contou que os cursos técnicos são divisores de água na vida do produtor rural.

“Falar dos cursos técnicos do Senar é muito importante porque é um divisor de águas na vida da gente que é produtor rural, que por alguns momentos tem dificuldade de fazer gerenciamento de nossa produção, de se capacitar e também poder contribuir com o desenvolvimento da nossa região e da nossa cidade. Os cursos do Senar chegam como essa ferramenta de mudança e foi isso que aconteceu na minha vida”, comentou.

Hildo relatou que fez o curso em Agronegócio porque tinha algumas dificuldades na produção com relação à orientação, apoio técnico e principalmente na parte gerencial. Além disso, com o intuito de melhorar a produção, resolveu ingressar no curso de Fruticultura.

