bancos Formado pela UFPE, Marcelo Noronha é nomeado presidente do Bradesco Entre os desafios para o novo presidente estão a taxa de inadimplência em alta e as negociações com a Americanas

O Bradesco informou, nesta quinta-feira (23), que mudou a presidência do banco. Marcelo de Araújo Noronha assume o cargo em substituição a Octavio de Lazari Junior, que estava cinco anos à frente da empresa. Ele ficará no Conselho de Administração da companhia.

Formado em Administração pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Noronha tem 38 anos de atuação no mercado financeiro, 20 dos quais no grupo Bradesco, e começou a carreira no Recife, em 1985. Ele assume o banco em um momento de alta na inadimplência e de negociações com a Americanas, da qual é um dos principais credores.

Entre julho e setembro, de 2023, o índice de inadimplência ficou em 6,1%, ante 5,9% no segundo trimestre e 3,9% no terceiro trimestre do ano passado. Juros ainda elevados, embora em trajetória de queda, tem contribuído para os atrasos nos pagamentos por clientes.

O lucro no período, porém, veio acima da expectativa de analistas, alcançando R$ 4,6 bilhões.

Além de lidar com a inadimplência, Noronha terá de tocar as negociações com a Americanas. Um acordo com os quatro principais bancos credores está para sair. Os termos, segundo fontes, contemplam uma injeção de R$ 24 bilhões, dos quais metade viria dos três acionistas de referência e metade dos bancos (Bradesco, Santander, BTG e Itaú).

"A mudança (na presidência) tem o propósito de iniciar um ciclo de projetos e objetivos estratégicos robustos para os próximos anos", afirmou em nota o presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi.

“O contexto de mercado é absolutamente desafiador, do ponto de vista da eficiência operacional, aumento da competitividade e ambiente regulatório”, complementou Trabuco.

Noronha, por sua vez, disse que “o mercado é muito competitivo e exige múltiplas capacidades". "Com os pés no chão, tenho consciência da minha missão. E não será diferente dessa vez. Tenho visão plena das decisões relevantes que me aguardam, e o tamanho da carga das expectativas dos clientes, colaboradores e acionistas do Bradesco", disse em comunicado.

Quem é o novo presidente do Bradesco?

Com 58 anos, o novo diretor-presidente iniciou sua carreira bancária, em 1985, no Recife. Transferiu-se para São Paulo em 1994 e, antes de ingressar no Bradesco, trabalhou na diretoria do Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Brasil até 2003. Foi, também, presidente da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (ABECS) entre 2013 e 2017.

De acordo com nota do Bradesco, Noronha "ascendeu a todos os cargos da diretoria do Bradesco e vinha exercendo, nos últimos oito anos, o cargo de diretor vice-presidente, cumulativo com outros que ocupa e continuará ocupando em empresas da organização".

Ele é formado em Administração pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), com especialização em finanças pelo IBMEC.

