negócios Formato de projeto de estação ferroviária chinesa atrai críticas online Internautas compartilharam nas redes sociais uma vista aérea do prédio e disseram que ele lembra um absorvente higiênico gigante

Uma proposta de design para a Estação Ferroviária Nanjing Norte, na China, resultou em diversos comentários pelos internautas por um motivo bastante incomum. A conversa não é sobre a utilidade ou o custo do edifício proposto, mas sobre sua aparência. Usuários da rede social chinesa Weibo discutiram que o espaço, no valor de cerca 2,7 milhões de dólares , tem uma semelhança notável com um absorvente higiénico.

O edifício cobrirá uma área total de 37,6 quilômetros quadrados. E também incorporará várias características arquitetônicas tradicionais chinesas, incluindo a Ordem Chinesa e padrões de teto e janelas de madeira.

Embora seus projetistas insistam que a construção de quatro lóbulos se assemelhe a uma flor de ameixeira, muitos internautas apontam a planta têm cinco pétalas. Nanjing , capital da província oriental de Jiangsu, é famosa por suas flores de ameixeira, que florescem a cada primavera. No entanto, os comentários aos designs, lançados no início deste mês, estavam longe de ser floreadas.

Um usuário do Weibo perguntou: “Por que todos nós sabemos imediatamente que se trata de um absorvente higiênico, mas os arquitetos não?”

“As renderizações de modelagem da Estação Norte de Nanjing lembram absorventes higiênicos. Esta forma fará as pessoas pensarem. As pessoas sentem que estão vazando quando saem da estação?” um comentou.

“Asas para proteger Nanjing”, escreveu outro. “Este deve ser capaz de conter qualquer fluxo intenso (de multidões)", acrescentou.

