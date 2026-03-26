Qui, 26 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta26/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
bolsas de valores

Forte alta do preço do petróleo faz bolsas caírem

A tendência de queda começou na Ásia, se confirmou na Europa e continua em Wall Street

Reportar Erro
Pedestres passam por um posto de gasolina em Hong Kong em 25 de março de 2026.Pedestres passam por um posto de gasolina em Hong Kong em 25 de março de 2026. - Foto: Peter Parks / AFP

O petróleo subiu fortemente nesta quinta-feira (26) diante da incerteza sobre as conversas entre os Estados Unidos e o Irã para pôr fim à guerra no Oriente Médio, pressionando as bolsas.

O Brent do Mar do Norte, referência do mercado mundial de petróleo, subiu 5,74%, a 108,09 dólares por barril por volta das 17h00 GMT (14H00 de Brasília).

O West Texas Intermediate (WTI), referência para o mercado americano, avançou 5,28%, a 95,09 dólares por barril.

"Continua a montanha-russa no mercado", comentou Joshua Mahony, analista-chefe de mercados da Scope Markets.

Leia também

• Petróleo fecha em alta e Brent retoma nível de US$ 100 com incertezas sobre diálogo EUA-Irã

• Ouro fecha em queda em meio aos desdobramentos do conflito no Oriente Médio

• Bolsas da Ásia fecham em baixa com incertezas sobre desescalada no Oriente Médio

A tendência de queda começou na Ásia, se confirmou na Europa e continua em Wall Street.

O índice Nikkei, de Tóquio, caiu 0,2%, enquanto as bolsas de Hong Kong, Xangai, Seul, Manila e Jacarta permaneceram em terreno negativo.

No fechamento, Paris caiu 0,98%, Frankfurt 1,50% e Londres 1,33%. Milão encerrou com queda de 0,71% e Madri, de 1,21%.

Nos Estados Unidos, Wall Street operava em baixa, com o Nasdaq caindo 1,48%, o S&P 500 recuando 1,06% e o Dow Jones 0,66%.

O Irã mantém, desde o início da guerra no Oriente Médio, um bloqueio de fato do estreito de Estreito de Ormuz, por onde normalmente passa 20% das exportações mundiais de petróleo.

"Quando o preço do petróleo sobe, o mercado segue um mesmo roteiro: ocorre uma venda massiva de ações e títulos", explicou Kathleen Brooks, diretora de pesquisa da XTB.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter