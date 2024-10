Forte revisão na série se deve a acesso à receita de empresa de publicidade, diz IBGE

A- A+

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revisou o volume de serviços prestados em julho ante junho, de uma alta de 1,2% para elevação de 0,2%, na série com ajuste sazonal, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços.



A taxa de junho ante maio passou de 1,7% para 1,4%, a de maio ante abril saiu de -0,5% para -0,4%.

Segundo o gerente da pesquisa do IBGE, Rodrigo Lobo, a forte revisão na série histórica da pesquisa com ajuste sazonal se deve à incorporação de informações retroativas de uma grande empresa de agenciamento de espaços de publicidade informante da pesquisa.

No mês de julho, a empresa reportou ao IBGE que estava informando receitas subestimadas, o que elevou o resultado daquele mês. Em agosto, o IBGE acessou e incorporou as informações retroativas da receita da referida empresa à série histórica desde agosto de 2023, levando a revisões na métrica com ajuste sazonal.

"Tivemos forte revisão em função da retificação intensa da receita feita pelo próprio informante, que tem peso importante na pesquisa", explicou Lobo.



"Agora em agosto a gente tem incorporação também retroativa (das receitas do informante) até onde a pesquisa permite, que é agosto de 2023."

A empresa informante se enquadra na atividade de serviços profissionais e administrativos, com sede em São Paulo.



