Fortnite, da Epic Games, retorna à App Store da Apple nos EUA após mais de quatro anos

O popular jogo Fortnite, da Epic Games, voltou à App Store da Apple nos Estados Unidos após mais de quatro anos, encerrando — ao menos temporariamente — uma intensa batalha judicial entre as duas empresas.

No início deste mês, a desenvolvedora de jogos pediu a um tribunal que obrigasse a Apple a aprovar o acesso ao Fortnite, alegando que o jogo ainda estava bloqueado na plataforma, apesar de uma decisão judicial favorável.

A juíza distrital dos EUA, Yvonne Gonzalez Rogers, afirmou nesta segunda-feira que a Apple deveria resolver a disputa ou enviar um representante da empresa para depor perante ela.

Fortnite is BACK on the App Store in the U.S. on iPhones and iPads... and on the Epic Games Store and AltStore in the E.U! It’ll show up in Search soon!



Get Fortnite on the App Store in the U.S. https://t.co/HQu3pYCXFm pic.twitter.com/w74QPFFkOS