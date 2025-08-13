A- A+

GAMES Fortnite vence batalha nos tribunais contra Apple e Google Um porta-voz do Google afirmou que a empresa não concorda com algumas conclusões do tribunal e que "revisará a decisão completa"

Um tribunal australiano decidiu que Apple e Google abusaram de seu poder de mercado ao resolver uma disputa com a empresa que desenvolveu o popular jogo Fortnite.

Apple e Google removeram Fortnite de suas respectivas lojas de aplicativos em 2020, depois que o jogo, com centenas de milhões de usuários registrados, projetou um sistema de pagamentos dentro do app que deixava os gigantes do setor de tecnologia de fora.

O desenvolvedor Epic Games respondeu com uma série de ações legais contra as empresas de tecnologia em tribunais de todo o mundo.

Nesta semana, o Tribunal Federal da Austrália decidiu que o domínio das lojas de aplicativos das empresas reduzia a concorrência, o que provavelmente obrigava os desenvolvedores a pagar comissões mais elevadas.

"É uma VITÓRIA para os desenvolvedores e consumidores da Austrália!", reagiu a Epic Games em um comunicado divulgado na terça-feira.

O juiz Jonathan Beach rejeitou, no entanto, as alegações do fabricante de que Apple e Google incorreram em uma conduta desleal.

Um porta-voz do Google afirmou que a empresa não concorda com algumas conclusões do tribunal e que "revisará a decisão completa quando a receber e avaliará os próximos passos".

Veja também