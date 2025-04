A- A+

BILIONÁRIO Fortuna de Elon Musk cai abaixo de US$ 300 bi pela primeira vez desde novembro Bilionário perdeu US$ 4,4 bilhões na segunda-feira após as ações da Tesla ampliarem suas quedas

A fortuna de Elon Musk, CEO da Tesla, caiu abaixo dos US$ 300 bilhões pela primeira vez desde novembro, à medida que os impactos generalizados das tarifas do presidente Donald Trump atingem até mesmo seus aliados mais próximos.

Musk perdeu US$ 4,4 bilhões na segunda-feira após as ações da Tesla ampliarem as perdas, reduzindo sua fortuna total para US$ 297,8 bilhões, segundo o Índice de Bilionários da Bloomberg. Isso veio após um tombo de US$ 31 bilhões entre quinta e sexta-feira da semana passada. No acumulado do ano, Musk já perdeu US$ 134,7 bilhões.

O empresário foi o sexto maior perdedor da lista dos 500 mais ricos do mundo da Bloomberg nesta segunda-feira. No total, o índice teve uma queda de US$ 271 bilhões — seu terceiro pior dia na história.

A queda na fortuna de Musk é uma continuação de uma reversão surpreendente. As ações da Tesla dispararam após a eleição de Trump, impulsionando a fortuna de Musk a níveis recordes. Desde então, seu papel como conselheiro de alto perfil de Trump transformou a Tesla em alvo de protestos e vandalismo dentro e fora dos EUA.

Na semana passada, por exemplo, um incêndio em concessionária da Tesla destrói pelo menos 17 carros na Itália. A polícia investiga possível ação de grupo anarquista.



O comportamento polêmico do CEO bilionário e sua atividade nas redes sociais vêm afastando possíveis compradores e fazendo com que proprietários de carros da Tesla se distanciem de sua política e da imagem desgastada da empresa. As ações da empresa caíram mais de 50% desde o recorde alcançado em meados de dezembro.

No fim de semana, Musk afirmou esperar por um sistema de “tarifa zero” entre os EUA e a Europa, o que efetivamente criaria uma “zona de livre comércio”. Seu irmão, Kimbal, criticou as tarifas nesta segunda-feira, chamando-as de um “imposto estrutural e permanente ao consumidor americano.”

“Mesmo que ele consiga trazer empregos de volta por meio da taxação tarifária, os preços continuarão altos e o imposto sobre o consumo continuará existindo na forma de preços mais elevados, porque simplesmente não somos tão bons em fabricar todas as coisas,” escreveu Kimbal Musk, membro do conselho da Tesla, em uma publicação na rede social X.

Veja também