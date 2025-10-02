Qui, 02 de Outubro

BILIONÁRIO

Fortuna de Elon Musk chega brevemente a US$ 500 bilhões, diz Forbes

A fortuna do dono da Tesla e SpaceX, de 54 anos, cresceu graças ao aumento das ações de sua companhia de carros elétricos

Fortuna de Elon Musk chega brevemente a US$ 500 bilhões - Foto: Jim Watson/AFP

O patrimônio do bilionário Elon Musk, o homem mais rico do mundo, alcançou brevemente os 500 bilhões de dólares (2,66 trilhões de reais), informou a Forbes.

A fortuna do dono da Tesla e SpaceX, de 54 anos, cresceu graças ao aumento das ações de sua companhia de carros elétricos, recuperando-se dos problemas que sua passagem pela política no governo de Donald Trump lhe causou.

Segundo uma publicação da Forbes nesta quarta-feira, seu patrimônio chegou a 500,1 bilhões de dólares (2,67 trilhões de reais) antes de cair para 499,1 bilhões (2,65 trilhões de reais).

Atrás de Musk está o cofundador da Oracle, Larry Ellison, que tem uma fortuna estimada em 350,7 bilhões de dólares (1,8 trilhão de reais).

