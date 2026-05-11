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EVENTO Fórum no Recife coloca em debate atualizações das normas globais para alimentos seguros II FONNESA, nos dias 14 e 15 deste mês, reunirá especialistas, empresas, instituições públicas e privadas para debater desafios e soluções em segurança dos alimentos

A segunda edição do Fórum Norte e Nordeste de Segurança de Alimentos (FONNESA), evento técnico-científico que reunirá especialistas, empresas, instituições públicas e privadas para debater os desafios e soluções em segurança dos alimentos, com foco nas regiões Norte e Nordeste, será realizado nos dias 14 e 15 deste mês no Recife.

No encontro, no Hotel Atlante Plaza, na Zona Sul da cidade, serão colocados em pauta temas estratégicos para o setor, como as novas normas globais de segurança dos alimentos, o impacto da inteligência artificial na indústria e os desafios relacionados à rastreabilidade, sustentabilidade e gestão de riscos.

Uma das novidades da programação será a apresentação da nova versão da Food Safety System Certification 22000 (FSSC 22000), uma das certificações mais reconhecidas e exigidas do mundo no setor alimentício. A atualização V7 amplia critérios e responsabilidades para empresas inseridas no mercado internacional, trazendo novas diretrizes relacionadas à cultura de segurança dos alimentos, mitigação de fraudes, gestão de equipamentos, design de produtos e uso de tecnologias aplicadas ao setor.

Para detalhar os impactos das mudanças, o II FONNESA contará com a presença da representante FSSC – Latam & Iberia, Juliani Arimura. As empresas certificadas terão prazo de 12 meses para se adequar às novas exigências, o que amplia a importância do debate promovido pelo evento, especialmente em um cenário de crescente rigor regulatório e demanda por maior transparência em toda a cadeia produtiva mundial.

O fórum também receberá Caroline Nowak, representante da International Featured Standards (IFS) no Brasil, e Palova Marques, responsável pela Safe Quality Food (SQF) na América Latina. Assim como a FSSC, as certificações seguem alinhadas às diretrizes da Global Food Safety Initiative (GFSI), entidade internacional responsável por estabelecer padrões mundiais voltados à garantia da segurança dos alimentos.

A programação vai além das atualizações normativas e contará com especialistas para discutir tendências e soluções inovadoras aplicadas à indústria alimentícia. Entre os participantes confirmados está Paulo Dantas, presidente da Agrodan, considerada a maior produtora e exportadora de mangas do Brasil. Representando o Vale do São Francisco, ele levará ao evento experiências ligadas ao agronegócio e às demandas crescentes por qualidade e segurança dos alimentos.

A empresária Andréa Vilar, uma das organizadoras do FONNESA pela AV Consultoria em Sistemas de Gestão, em parceria com Marcelo Pereira da Ultraligh, de São Paulo, destaca que o evento fortalece o protagonismo das regiões Norte e Nordeste no debate nacional sobre inovação e segurança dos alimentos. “Estamos reunindo diferentes segmentos da cadeia produtiva para discutir tendências, desafios e avanços do setor, promovendo integração e acesso a conteúdos estratégicos”, afirma.

A inteligência artificial (IA) também entrará nas discussões, com especialistas do Brasil e de Portugal debatendo como as novas tecnologias podem contribuir para processos mais eficientes, rastreáveis e seguros. Ainda serão debatidos temas como times de alta performance, com Jairo Martiniano, conferência GFSI Vancouver 2026, com Rubiana Enz - Business Manager da certificadora SGS, projeto sanitário, monitoramento ambiental, Bonsucro, entre outros. A expectativa é ampliar o debate sobre soluções capazes de elevar os padrões de qualidade e fortalecer a confiança do consumidor final.

No dia 14 de maio, a programação será das 13h às 19h. Já no dia 15, as atividades serão realizadas das 8h às 18h, com palestras e painéis conduzidos por nomes de referência nacional e internacional no setor de segurança dos alimentos. As inscrições podem ser realizadas pelo site AV Consultoria e Gestão ou pelo telefone (81) 99673-2405.

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