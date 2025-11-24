A- A+

Evento Fórum da Ademi-PE coloca em discussão requalificação urbana Evento reunirá a alta gestão pública e privada para discutir principais políticas públicas de habitação e as possibilidades de ampliar integração entre os setores governamental e empresarial

A requalificação urbana será o tema central do fórum promovido pela Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE), que será realizado nesta quarta-feira (26), no Recife Expo Center, no Cais de Santa Rita, Bairro de São José.

O evento vai reunir a alta gestão pública e privada para discutir as principais políticas públicas de habitação e as possibilidades de ampliar a integração entre os setores governamental e empresarial.

Os avanços nas mudanças de legislações que permitem o estímulo do desenvolvimento urbano foram citados pelo presidente da Ademi-PE, Rafael Simões, como um dos assuntos que terão destaque no evento.

“A expectativa e o objetivo é a gente discutir, envolver o poder público, envolver mais as empresas. Afinal de contas, esses avanços institucionais se dão realmente por envolvimento, por repetição, por desenvolvimento desses temas”, declarou.



O encontro terá início às 9h, com o painel inaugural e deve contar a presença da governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), do prefeito do Recife, João Campos (PSB), do coordenador do evento, Guilherme Guerra, do presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Pernambuco (Sinduscon-PE), Antônio Cláudio Couto, além do presidente da Ademi-PE.

A programação de painéis temáticos será aberta às 9h30, com um panorama sobre as ações pelo país do Minha Casa, Minha Vida, programa habitacional do governo federal que visa facilitar a aquisição da casa própria para famílias de baixa renda, oferecendo condições de financiamento diferenciadas, taxas de juros reduzidas e subsídios, que será apresentado pelo secretário nacional de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Breno Veloso. No mesmo evento, a secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Pernambuco, Simone Benevides, vai falar sobre o programa estadual Morar Bem PE.

O superintendente de Rede da Caixa Econômica Federal (CEF) em Pernambuco, Marcelo Maia, vai apresentar os dados da combinação do Morar Bem PE, programa habitacional do Governo do Estado de Pernambuco, que tem como objetivo reduzir o déficit habitacional e facilitar a conquista da casa própria para famílias de baixa renda, com o Minha Casa, Minha Vida.

Impacto

Encerrando a programação da manhã, será discutido o impacto dessas políticas públicas no mercado imobiliário local e no Produto Interno Bruto (PIB) do estado.

O painel, marcado para começar às 10h30, terá como palestrantes o coordenador da instituição de ensino superior privada e sem fins lucrativos Insper, de São Paulo, José Police Neto, e o economista Écio Costa. Após o almoço, às 14h, a programação será retomada com o debate sobre o papel dos cartórios na requalificação urbana.



A nova Lei de Parcelamento, Usos e Ocupação do Solo e as estratégias para revitalização do Centro do Recife estarão entre as discussões do último painel, às 17h.

O secretário de Desenvolvimento Urbano e Licenciamento do Recife, Felipe Matos; a chefe do Gabinete do Centro do Recife (Recentro), Ana Paula Vilaça; e a ex-secretária Municipal do Urbanismo e Meio Ambiente de Fortaleza, Águida Muniz, vão compartilhar experiências de políticas exitosas na requalificação urbana.



O coordenador do evento, o advogado e empreendedor imobiliário Guilherme Guerra, enfatizou que a intenção é preservar o ambiente de cooperação entre os agentes públicos e o setor privado, para garantir o avanço de melhorias no setor habitacional e de requalificação urbana.

Canal

“Que o fórum sirva de canal para que sejam comunicadas as ações que estão sendo feitas no público e privado e que estão melhorando significativamente a cidade e o estado. E que assim, mantida essa integração, a tendência é que a gente chegue a cada ano a maiores resultados”, disse ele.

Para Guerra há bastante entregas do Minha Casa Minha Vida, do Morar Bem PE e do Promorar. “Com toda certeza, a transformação do Centro vai tomar uma velocidade maior, agora com essa ferramenta normativa nova, que é a lei de uso e ocupação do solo, certamente vai se ver um aumento forte no ritmo dessa requalificação urbana, sobretudo do Centro expandido do Recife”, avaliou.

