Estratégia

Fórum da Propaganda reúne lideranças do setor em Pernambuco para debater estratégias

Evento promovido por Sinapro-PE e Abap-PE acontece no dia 10 de setembro, no Recife

Fórum da Propaganda reúne lideranças do setor em Pernambuco para debater estratégias.

O setor publicitário pernambucano terá um dia de debates estratégicos no próximo 10 de setembro, quando será realizada a primeira edição de 2025 do Fórum da Propaganda de Pernambuco, a partir das 9h, no Hotel Transamérica Prestige Recife. O encontro é promovido pelo Sindicato das Agências de Propaganda de Pernambuco (Sinapro-PE) e pela Associação Brasileira de Agências de Publicidade (Abap-PE), reunindo exclusivamente sócios das agências associadas.

Com mais de 20 anos de trajetória, o Fórum se consolidou como espaço de articulação, troca de experiências e construção coletiva de soluções para os principais desafios do mercado. A edição deste ano terá como pauta a apresentação dos temas em andamento no Ecossistema Sinapro/Fenapro, além das entregas já realizadas pelo Sinapro-PE. Também será momento de levantar novas demandas, estratégias e ações que fortaleçam a atuação integrada das agências locais.

Para a presidente do Sinapro-PE, Lelê Carvalho, o encontro reforça o papel do Fórum como instrumento de união e fortalecimento do setor.

“O Fórum é um ativo fundamental para o nosso segmento. Ele existe há mais de duas décadas e sempre teve como objetivo fortalecer o mercado, construir caminhos conjuntos e garantir que a publicidade de Pernambuco continue crescendo de forma estruturada. É um espaço onde conseguimos alinhar pautas, pensar estratégias e agir coletivamente em benefício de todos os associados”, afirmou.

 

