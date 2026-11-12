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Mudanças Fórum debate impactos de mudanças tributárias e trabalhistas para bares e restaurantes em Pernambuco Evento da Abrasel será realizado no dia 17 de novembro, no Recife, e reunirá empresários, gestores e profissionais do setor

As mudanças tributárias e trabalhistas previstas para 2027 serão tema de um fórum promovido pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Pernambuco (Abrasel em PE), na próxima terça-feira (17). Com o tema “A Conta de 2027”, o encontro será realizado das 9h30 às 17h30, no Senac de Santo Amaro, no Recife, e terá como foco os impactos das novas regras para o funcionamento de bares e restaurantes.

A programação da manhã será dedicada à Reforma Tributária. Entre os assuntos estão a entrada em vigor da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), que substituirá o PIS e a Cofins a partir de 2027, o funcionamento do split payment, mecanismo de recolhimento de tributos, e os possíveis efeitos das mudanças sobre gorjetas, delivery e aplicativos.

Também serão discutidos o enquadramento no Simples Nacional, as alternativas para negociação de dívidas tributárias e sete indicadores financeiros que devem ser acompanhados mensalmente pelos estabelecimentos.

No período da tarde, o debate será voltado às relações trabalhistas e à nova Convenção Coletiva 2026/2027 do setor. Representantes do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Pernambuco (SINBRAH PE) e do Sindicato dos Trabalhadores em Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Pernambuco (SINTRAH PE) participarão das discussões.

Entre os pontos previstos estão a jornada de 42 horas semanais, com duas folgas por semana e sem redução salarial; o direito à folga aos domingos para mulheres; as possibilidades de negociação por meio de acordos coletivos; e as condições para adoção da escala 12x36. A programação também abordará a elaboração de acordos específicos para cada estabelecimento, incluindo questões relacionadas a domingos, gorjetas e escalas de trabalho.

O escritório W Mendes & Ferreira Advocacia também participará do encontro, que conta com apoio da Fecomércio PE e do Senac, além do patrocínio do Banco do Nordeste (BNB) e da Empetur.

O fórum é direcionado a proprietários, sócios e gestores de bares e restaurantes, além de contadores e advogados que prestam serviços ao segmento. A participação é gratuita para associados da Abrasel em PE e do SINBRAH PE, mediante doação de 1 kg de alimento não perecível, que deverá ser entregue no dia do evento.

As inscrições devem ser realizadas antecipadamente pela plataforma Even3. Para contadores e advogados interessados, a liberação da inscrição deverá ser solicitada pelo proprietário do CNPJ associado.

Serviço

Data: 17 de novembro de 2026 (terça-feira)

Horário: das 9h30 às 17h30

Local: Auditório Roberto Régnier, Senac (Prédio Pelópidas Soares)

Endereço: Avenida Visconde de Suassuna, 500, Santo Amaro, Recife

Inscrições: Even3

Entrada: gratuita para associados da Abrasel em PE e do SINBRAH PE, mediante doação de 1 kg de alimento não perecível.

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