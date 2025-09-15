Seg, 15 de Setembro

Fórum, no Recife, coloca em debate oportunidades de investimentos

Evento faz parte dos preparativos para a COP30

Marco Zero, no Centro do Recife - Foto: Divulgação/Marcos Pastich

A Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE) promove nesta quarta-feira (17) o Fórum Debate - Oportunidades de Investimentos e Desafios Regionais das 9h às 19h no Sebrae Pernambuco. O objetivo do encontro é promover a colaboração do Sistema Nacional de Fomento (SNF) com setores públicos e privados.

"Acreditamos que o crédito precisa chegar de forma cada vez mais fácil e direta aos empresários. Nosso objetivo é ouvir o setor produtivo e oferecer soluções que alavanquem a economia da região. O Nordeste tem uma potência produtiva que precisa de políticas de financiamento conectadas com suas vocações econômicas, ambientais e sociais. Este fórum é uma convocação para a ação coletiva, para pensarmos juntos o presente e o futuro que queremos", ressalta a presidente da Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE) e diretora de Crédito Digital para Micro, Pequenas e Médias Empresas no BNDES, Maria Fernanda Coelho.

O evento da ABDE em parceria com a Ceplan e apoio do Sebrae, faz parte dos preparativos para a COP30 em Belém (PA). No Recife, as discussões focam na criação de projetos e soluções financeiras, assim como, na aceleração de investimentos.

Programação

O evento terá três mesas temáticas com representantes do SNF e empresários da região. São elas:

O objetivo é apresentar oportunidades, demandas e instrumentos de crédito oferecidos por associados da ABDE

O encontro também terá a participação de outros especialistas e líderes:

