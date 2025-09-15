A- A+

Desenvolvimento Fórum, no Recife, coloca em debate oportunidades de investimentos Evento faz parte dos preparativos para a COP30

A Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE) promove nesta quarta-feira (17) o Fórum Debate - Oportunidades de Investimentos e Desafios Regionais das 9h às 19h no Sebrae Pernambuco. O objetivo do encontro é promover a colaboração do Sistema Nacional de Fomento (SNF) com setores públicos e privados.

"Acreditamos que o crédito precisa chegar de forma cada vez mais fácil e direta aos empresários. Nosso objetivo é ouvir o setor produtivo e oferecer soluções que alavanquem a economia da região. O Nordeste tem uma potência produtiva que precisa de políticas de financiamento conectadas com suas vocações econômicas, ambientais e sociais. Este fórum é uma convocação para a ação coletiva, para pensarmos juntos o presente e o futuro que queremos", ressalta a presidente da Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE) e diretora de Crédito Digital para Micro, Pequenas e Médias Empresas no BNDES, Maria Fernanda Coelho.

O evento da ABDE em parceria com a Ceplan e apoio do Sebrae, faz parte dos preparativos para a COP30 em Belém (PA). No Recife, as discussões focam na criação de projetos e soluções financeiras, assim como, na aceleração de investimentos.

Programação

O evento terá três mesas temáticas com representantes do SNF e empresários da região. São elas:

Agroindústria Sustentável

Inovação e Indústria

Varejo, Turismo e Infraestrutura

O objetivo é apresentar oportunidades, demandas e instrumentos de crédito oferecidos por associados da ABDE

O encontro também terá a participação de outros especialistas e líderes:

Murilo Guerra, superintendente do Sebrae PE

Francisco Ferreira Alexandre, superintendente da Sudene

José Ricardo Sasseron, vice-presidente do Banco do Brasil

Hugo Queiroz, superintendente do Banco do Nordeste em Pernambuco

Carla Novaes, presidente da AGE

Bruno Veloso, presidente da Federação das Indústrias de Pernambuco (Fiepe)

Tânia Barcelar, sócia-diretora da Ceplan

