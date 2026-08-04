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sustentabilidade Fórum coloca em debate transição energética e futuro do setor elétrico em Pernambuco Evento promovido pelo SindiEnergia-PE tem como foco fortalecer o ecossistema de energia, promovendo debates sobre inovação, políticas públicas, desenvolvimento sustentável e atração de investimentos

O Recife recebe, nesta quarta-feira (6), mais uma edição do Fórum SindiEnergia-PE, evento que reunirá especialistas, autoridades públicas, empresários e representantes do setor elétrico para discutir os desafios e as oportunidades da transição energética em Pernambuco. Gratuito e aberto ao público, o encontro será realizado das 9h às 18h, no Empresarial RioMar, na Zona Sul da capital. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pela plataforma Sympla, com vagas limitadas.

Promovido pelo Sindicato das Indústrias de Energia e de Serviços do Setor Elétrico do Estado de Pernambuco (SindiEnergia-PE), o fórum tem como foco fortalecer o ecossistema de energia no estado, promovendo debates sobre inovação, políticas públicas, desenvolvimento sustentável e atração de investimentos.

A programação inclui painéis sobre eletromobilidade, armazenamento de energia, soluções híbridas, eficiência energética e o Plano de Desenvolvimento Estratégico de Pernambuco. Os temas foram definidos com o objetivo de discutir tendências consideradas fundamentais para o avanço da matriz energética e da descarbonização no estado.

Segundo o presidente do SindiEnergia-PE, Bruno Câmara, o evento busca aproximar diferentes segmentos ligados ao setor para fortalecer o ambiente de negócios e contribuir para a formulação de políticas públicas.

Entre os destaques da programação está a apresentação do Projeto Etanol, iniciativa conduzida pela Suape Energia para implantar a primeira usina termelétrica em larga escala movida a etanol do mundo. O projeto será apresentado pelo diretor técnico da Energética Suape II S.A., José Faustino da Costa Cândido.

O evento também contará com a palestra magna "A nova corrida da energia: onde estão as próximas grandes oportunidades", ministrada pelo fundador e CEO da Sirius, Bruno Barbosa, especialista no setor elétrico brasileiro.

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