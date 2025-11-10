A- A+

Imobiliário Fórum Imobi 2025 espera reunir dois mil profissionais entre quinta e sexta-feira em Pernambuco Evento do mercado imobiliário terá 32 palestrantes e três palcos de conteúdo na Arena de Pernambuco

Após três anos, o Fórum Imobi 2025, maior evento imobiliário do Nordeste e terceiro maior do Brasil, está de volta à Região Metropolitana do Recife (RMR). O encontro, que será realizado nos dias 13 e 14 deste mês na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, vai reunir, segundo os organizadores, mais de dois mil profissionais do setor. A programação contará com 32 palestrantes de renome nacional e local, em três palcos simultâneos e 16 horas de conteúdo.

O cofundador e diretor da PSIU Educação, Ney Lins, visitou a redação da Folha de Pernambuco, nesta segunda-feira (10), adiantou todas as informações sobre o evento. Lins foi recebido pela editora-chefe do jornal, Leusa Santos, e pela gerente de mercado, Tânia Campos. O fórum, que entra na sua 13ª edição, contará com 40 mil m de área, distribuídos e uma equipe de mais de 500 profissionais envolvidos na montagem e desmontagem do espaço.

“Estamos utilizando toda a área interna da Arena, inclusive parte da arquibancada, que também fará parte da experiência. Na parte da manhã, teremos visitas e ativações, com o público conhecendo toda a estrutura que preparamos. A partir das 14h, começam as palestras nos dois palcos internos”, explicou Ney Lins.

Segundo o empresário, as palestras ocorrerão de forma simultânea, com uma programação intensa.

“Teremos quatro palestras em cada palco, tanto às 14h quanto às 17h, totalizando 12 apresentações simultâneas até o final da tarde. Depois disso, a programação segue para o palco principal, instalado no campo da Arena”, completou.

Crescimento

O Fórum Imobi, realizado desde 2013, já passou por diversas capitais nordestinas, além de ter ganhado projeção internacional com uma edição em Lisboa (Portugal), em 2019, quando recebeu quase 2, 8 mil pessoas. Em 2024, o evento foi sediado em Maceió, reunindo 1,4 mil participantes de 19 estados e 69 cidades. Este ano, os números cresceram.

“Já temos 22 estados confirmados enviando representantes e ultrapassamos 80 cidades inscritas. O crescimento está acontecendo em vários aspectos — tanto em público quanto em estrutura”, destacou.

Maior edição

Lins reforça que a edição deste ano será a maior já realizada.

“É a primeira vez que um evento imobiliário de grande porte é realizado em um estádio de futebol que foi palco de Copa do Mundo. A expectativa é consolidar o fórum como referência nacional em conteúdo, networking e experiência”, afirmou.

Entre os nomes confirmados estão os de Martha Gabriel, referência internacional em tecnologia e inteligência artificial; Murilo Gun, especialista em criatividade e inovação; Camila Farani, investidora e empresária conhecida pelo programa Shark Tank; e Guilherme Machado, educador do mercado imobiliário.

Além do conteúdo técnico, o fórum aposta em um formato de experiência imersiva. Com o tema futebol, a edição traz diversas ativações interativas.

“A gente brinca dizendo que somos o ‘Rock in Rio do mercado imobiliário’. Por ser na Arena, o tema é futebol: teremos VAR, jaula para embaixadinhas com prêmios, chute a gol, gol a gol, além das ações dos patrocinadores”, contou o diretor.

