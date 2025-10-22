A- A+

evento Fórum Imobi 2025 traz capacitação de profissionais como alternativa para o mercado imobiliário Evento ocorrerá entre os dias 13 e 14 de novembro, na Arena de Pernambuco

O mercado imobiliário é um dos mais sensíveis aos efeitos dos juros. Por exemplo, a elevação da taxa Selic, de 13,25% para 14,25% ao ano, aumentou o valor de aquisição dos imóveis, travando as vendas e financiamentos para fins imobiliários. Pensando nesse cenário turbulento, mas que ainda apresenta potenciais, a PSIU Educação Corporativa lançou inscrições para o Fórum Imobi 2025, um evento multidisciplinar que abordará os desafios e oportunidades do setor.

Com expectativa de receber cerca de 2.000 participantes, entre corretores, gestores imobiliários, diretores e sócios empresariais, construtoras e incorporadoras, a 13° edição do fórum lança o tema “Match Day: um dia de jogo”. Assim como nas organizações de clubes de futebol, através do "match day", o evento tem como mote ensinar aos seus participantes como reinventar o mercado imobiliário e a cooptação de lucros através da experiência do cliente.

De acordo com Igor Santos, sócio da PSIU e um dos organizadores do evento, o objetivo é trazer conteúdos aplicáveis ao dia a dia dos pequenos e grandes corretores, impulsionando suas capacidades de articulação com pessoas.

“O foco do fórum está na educação multidisciplinar. Então, a gente vai ter temas de vendas, marketing digital, inteligência artificial, negociações. A gente entende que o profissional do mercado imobiliário não pode saber apenas do seu negócio. Ele tá conversando diariamente com médicos, então ele tem que saber um pouquinho de medicina para se conectar com esse cara, com jornalistas, com empresários, com diversos setores. E quando a gente traz para dentro do mercado imobiliário, ele precisa principalmente conhecer de pessoas”, explicou.

Conforme dados dos Indicadores Imobiliários Nacionais, apesar do recorde nos lançamentos imobiliários no primeiro semestre de 2025, sendo o melhor índice nacional desde 2006, no Nordeste, a situação se mostra diferente. No segundo trimestre deste ano houveram quedas nos lançamentos de unidades (-40,2%), vendas (-4,3%) e ofertas (-11,9%) de imóveis, em relação a 2024.

“A gente vive um momento político diferente. Principalmente no Minha Casa, Minha Vida, que passou por alguns travamentos e isso impossibilita alguns outros tipos de investimentos e confiança para lançar. Porém, a gente vive também um outro momento, principalmente no centro do Recife. A gente tem visto crescer muito aquela região, [com] lançamentos de alto padrão vindo muito fortes”, declarou Igor Santos, mostrando ter otimismo com o mercado nordestino e suas possibilidades.

O fórum deste ano se estabelece em um momento em que os juros elevados empurram muitas famílias para a locação como alternativa viável de se estabelecer em uma residência. De acordo com Israel Brandão, que será um dos palestrantes do Fórum Imobi 2025, no Recife, o mercado de aluguéis está em valorização, com valores que subiram mais de 13% no último ano. Tendo esse cenário em mente, os profissionais do setor precisam se especializar em casos complicados, para conseguir lidar com as mudanças de mentalidade e demandas por criatividade e inovação no mercado, como explica Ney Lins, também sócio da PSIU Educação e organizador do evento.

“O fórum ajuda principalmente na capacitação dos profissionais. Só vai sobreviver no mercado quem se capacita. Então, quanto mais capacitado você tiver, a gente sempre fala que conhecimento nunca é demais, exatamente por isso. Quem se capacita mais tem mais condições de passar por essas barreiras que o mercado impõe”, argumenta.

Serviço

O Fórum Imobi 2025 será realizado entre os dias 13 e 14 de novembro, na Arena de Pernambuco, tendo 29 palestrantes confirmados, 30 expositores, workshps e a promessa de muitos networkings. Para se inscrever, basta acessar o site do evento.

