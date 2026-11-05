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ademi-pe Fórum imobiliário debate requalificação urbana e desafios para desenvolvimento das cidades no Recife Solenidade de abertura contou com a participação de lideranças do setor imobiliário e representantes das esferas municipal, estadual e federal

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A Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE) promoveu, nesta quinta-feira (5), o Fórum Imobiliário Brasileiro, no Recife Expo Center, no bairro de São José, área central do Recife. O encontro reuniu representantes do setor empresarial, autoridades públicas, juristas e acadêmicos para discutir os desafios e as perspectivas do desenvolvimento urbano no país.

Com o tema “Requalificação urbana: transformar espaços, conectar pessoas e desenvolver cidades”, o evento colocou em pauta questões como habitação de interesse social, planejamento urbano, sustentabilidade, inovação tecnológica e legislação, além do papel da iniciativa privada e do poder público na transformação das cidades.

A solenidade de abertura contou com a participação de lideranças do setor imobiliário e representantes das esferas municipal, estadual e federal. Entre os presentes estavam o presidente da Ademi-PE, Leonardo Pessoa de Queiroz; o coordenador do evento e diretor de Meio Ambiente e Legislação da entidade, Guilherme Guerra; a vice-governadora de Pernambuco, Priscila Krause, que representou a governadora Raquel Lyra; diretor da Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades, Fabricio Lebeis; e o secretário de Habitação do Recife, Felipe Cury, representando o prefeito da cidade, Victor Maques.

Durante a abertura, Leonardo Pessoa de Queiroz reforçou a importância do diálogo entre o setor produtivo e as outras esferas. “A Ademi atua como um interlocutor entre a sociedade civil, o poder público e o setor produtivo. A gente não faz nada sozinho, precisa dialogar. Esses fóruns são importantes para que possamos expor nossas dificuldades e encontrar caminhos”, afirmou.

Na avaliação do coordenador do fórum, Guilherme Guerra, o encontro também buscou promover o intercâmbio de experiências entre diferentes cidades. “Esse (encontro) 360° tem como princípio aquilo que a gente vem fazendo, que é reunir o melhor da gestão pública o melhor da gestão privada no plano nacional estadual e municipal. [...] Esse é o grande momento para a gente fazer aqui uma imersão sobre a requalificação urbana. O nosso Fórum Imobiliário Brasileiro se consolida como um importante observatório de requalificação urbana no país”, ressaltou.

A vice-governadora Priscila Krause destacou a parceria entre o programa federal Minha Casa, Minha Vida e o Morar Bem Pernambuco como um dos pilares da política habitacional do Estado. Segundo ela, a integração entre as duas iniciativas permitiu ampliar o alcance das ações de acesso à moradia.

“Juntou a fome com a vontade de comer. A gente vive hoje uma verdadeira revolução na política habitacional de Pernambuco. Na história recente do nosso estado, nunca tivemos uma política habitacional com essa envergadura”, declarou.

De acordo com Krause, o primeiro ciclo de quatro anos do programa Morar Bem já alcançou mais de 50 mil famílias. A vice-governadora atribuiu os resultados à combinação de recursos federais e estaduais, além de medidas para viabilizar empreendimentos que estavam paralisados e garantir terrenos e infraestrutura para novos projetos.



Debates

A programação do fórum foi dividida em sete painéis, com discussões sobre habitação de interesse social, legislação urbanística, tecnologia e sustentabilidade. Um dos destaques foi o intercâmbio de experiências de requalificação urbana entre Recife, São Paulo e cidades mexicanas, como Cidade do México, Monterrey e Acapulco.

No primeiro painel, “Requalificar é habitar: os novos caminhos da HIS”, o representante do Ministério das Cidades, Fabrício Lebeis, apresentou dados sobre a expansão do Minha Casa, Minha Vida. Entre 2023 e 2025, o programa cresceu 58% no Nordeste e 67% em Pernambuco, que registrou 26 mil unidades habitacionais no último ano. No Recife, o volume foi 3,5 vezes maior no período, e o resultado de 2026 já superou o do ano anterior.

A apresentação também destacou novas iniciativas, como a Compra Assistida, que permite às famílias escolher imóveis prontos, novos ou usados, com subsídio de até R$ 200 mil.

No segundo painel, “Resultados do ACT (Ademi/Insper/governo de Pernambuco) no mercado imobiliário do Recife e RMR”, o palestrante José Police Neto apresentou um diagnóstico da legislação urbanística dos 14 municípios da Região Metropolitana do Recife. O levantamento identificou lacunas na regulamentação da Habitação de Interesse Social (HIS), apesar de o tema já aparecer como prioridade nos planos diretores de boa parte das cidades.

A região possui déficit habitacional de 96.959 domicílios, dos quais 83% correspondem a famílias com renda de até três salários mínimos. Como encaminhamento, foi estabelecido um plano de trabalho de 12 meses para harmonizar as legislações municipais e propor revisões urbanísticas às Câmaras de Vereadores.

A agenda também abordou o papel do retrofit na recuperação de imóveis antigos e na ocupação de áreas centrais. A proposta teve o intuito de discutir mecanismos que facilitem a transformação desses espaços em novos empreendimentos, incluindo questões relacionadas ao registro imobiliário e à atuação dos cartórios.

Outro tema foi a requalificação das zonas costeiras, com foco na proteção ambiental e na segurança jurídica para intervenções no litoral. A programação incluiu ainda a apresentação de experiências práticas de empreendimentos no Recife, como o Complexo José Estelita e o retrofit dos antigos Silos do Moinho.

Os debates reuniram representantes do Ministério das Cidades, da Caixa Econômica Federal, do governo de Pernambuco, da Prefeitura do Recife, além de empresários, especialistas e representantes de instituições nacionais e internacionais.



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