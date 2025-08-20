A- A+

Sustentabilidade Fórum Nordeste 2025: energias revováveis em debate Evento, promovido pelo Grupo EQM, será realizado no dia 1º de setembro, no Recife, e terá seis painéis com renomados especialistas, que vão abordar temas ligados à transição energética brasileira

As energias renováveis no panorama da transição energética brasileira e outros temas afins, como sustentabilidade e descarbonização da economia, serão discutidos no dia 1º de setembro na 14ª edição do Fórum Nordeste, promovido pelo Grupo EQM.

O evento, no Mirante do Paço, no Bairro do Recife, é exclusivo para convidados, e reunirá empresários, executivos, representantes do setor produtivo, políticos e acadêmicos. Este ano, o evento vai trazer seis painéis comandados por especialistas renomados nos assuntos que estarão na pauta do evento.

O presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro, ressalta a importância de manter o fórum como espaço permanente de diálogo em torno das energias renováveis, destacando o papel do encontro no fortalecimento do debate sobre o futuro econômico e ambiental do país.

“Será o fórum mais importante de todos, por uma razão muito peculiar: nós vivemos uma fase de grande perturbação geopolítica no mundo, em que se misturam assuntos econômicos, políticos e ideológicos. Evidentemente, na hora em que a gente senta para discutir transição energética, bioenergia, economia de baixo carbono, estamos discutindo uma agenda para o futuro, uma agenda de um mundo melhor e mais limpo”, explicou o empresário.

A realização do fórum em 2025 ganha ainda mais relevância diante do cenário internacional. Este é um ano de COP no Brasil: o estado do Pará se prepara para receber a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP30), que será realizada em Belém, em novembro. Segundo estimativas da Fundação Getúlio Vargas (FGV), o encontro deve atrair mais de 40 mil visitantes durante os principais dias.

“Essa será uma edição especial, o ano da COP 30, com a atenção do mundo para o Brasil, discutindo sustentabilidade e transição energética. O Fórum Nordeste antecipa as discussões , as pautas em torno dos temas, e a apresenta boas práticas, projetos e ações efetivas do setor energético e biocombustíveis. Com abordagem econômica, política e ambiental”, destacou a vice-presidente da Folha de Pernambuco, Mariana Costa.

Para a diretora de Marketing do Grupo EQM, Joanna Costa, o 14° Fórum Nordeste deve superar os anteriores.

“Acho que este ano o evento vai superar as expectativas em relação aos anteriores. Os painéis são sempre muito atuais, e com a ajuda do Sindaçúcar-PE sempre trazemos temas muito voltados para o que está acontecendo no setor no momento”, afirmou.

O presidente do Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool em Pernambuco (Sindaçúcar-PE) e presidente-executivo da Novabio, Renato Cunha, ressaltou a relevância do evento, ressaltando a contribuição para o setor e para o debate em torno de soluções sustentáveis que impactam diretamente a economia do Nordeste e do Brasil.

“Na edição atual, iremos tratar de uma série de questões relacionadas à transição da matriz energética, ampliando o foco do setor sucroenergético não apenas para o açúcar, que já existe como alimento, mas para as energias — principalmente o etanol e a biomassa”, afirmou.

