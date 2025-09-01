A- A+

inovação e sustentabilidade Fórum Nordeste: autoridades, empresários e especialistas prestigiam a abertura da 14ª edição Iniciativa do Grupo EQM, presidido por Eduardo de Queiroz Monteiro, discute transição energética e temas relacionados nesta segunda-feira (1º)

Com plateia lotada, a 14ª edição do Fórum Nordeste teve início na manhã desta segunda-feira (1º). Uma iniciativa do Grupo EQM, presidido por Eduardo de Queiroz Monteiro, o evento ocupa o Mirante do Paço, no Bairro do Recife, nba área central da Cidade, reunindo autoridades, empresários e especialistas para debater inovação e sustentabilidade no setor sucroenergético.

Entre os convidados, estão o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta; a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra; e o prefeito do Recife, João Campos. Ministros, deputados federais e estaduais, senadores e representantes de entidades de diferentes setores também prestigiam o encontro.

Assista:





No ano em que o Brasil recebe a COP30, o Fórum se consolida como uma importante plataforma para a construção de soluções que impulsionem o desenvolvimento econômico sustentável na região. Os painéis realizados ao longo do dia traçam um panorama da transição energética no Brasil, apresentando análises, projeções e ações efetivas na busca por uma matriz energética limpa.

O anfitrião do evento, Eduardo de Queiroz Monteiro, fez a saudação inicial, agradecendo a presença dos convidados. Em sua fala, o empresário ressaltou o posicionamento da região Nordeste no processo de transição energética, que ele classifica como marco civilizatório.

"O Nordeste nesse tema é imbatível. O sol é nosso maior instrumento, nossas plantas estão perto dos portos, estamos na transição energética do biogás e do biometano, além do emetanol, do biohidrogênio e do SAF. Do ponto de vista industrial avançamos muito, o que nos coloca próximos do restante do Brasil", apontou.

O Fórum Nordeste 2025 tem o patrocínio do Banco do Nordeste, Suape, FMC, Sudene, Copergás e Neoenergia. Apoio do Governo de Pernambuco, Prefeitura do Recife, Fertine e NovaBio. Como apoio técnico conta com o Sindaçúcar-PE. O evento é uma realização do Grupo EQM.

Veja também