Indústria Fórum Nordeste de Economia Circular discute o uso do cannabis medicinal e do cânhamo industrial Evento ocorre no Paço do Frevo, no Bairro do Recife, nesta quinta (16) e sexta-feira (17)

Com início nesta quinta-feira (16), a segunda edição do Fórum Nordeste de Economia Circular pretende discutir temáticas de desenvolvimento sustentável no Paço do Frevo, no Bairro do Recife.

Entre os assuntos tratados no evento, está o uso do cannabis medicinal e do cânhamo industrial que figuram em um cenário de crescimento nas possibilidades de aplicações da planta na saúde e em outros segmentos da indústria.

Associações de pacientes como a Aliança Medicinal, primeira fazenda urbana de cannabis medicinal do país, tem o propósito de garantir o acesso de pacientes aos medicamentos derivados da cannabis, com padrões de qualidade e preços acessíveis à população.

Instalada em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, a iniciativa não tem fins lucrativos e representa os pacientes que lutam pela regulamentação da cannabis para fins terapêuticos.

Para a autorização da fabricação do medicamento, foi necessária a obtenção de uma liminar judicial que permite o cultivo da planta e a produção de fármacos.

Na sexta-feira (17), às 11h, a Aliança Medicinal será representada pela médica Rafaela Espósito, na mesa “Os diversos usos da cannabis medicinal e do cânhamo industrial”, na qual ela irá falar da sua experiência como mentora de médicos que têm interesse em prescrever a cannabis medicinal para seus pacientes.

Além deles, os medicamentos podem ser prescritos por dentistas e médicos veterinários. “Estamos vivendo uma revolução social com a cannabis medicinal atuando em diversas condições e patologias que antes não tinham um tratamento adequado com os remédios tradicionais. Ainda existe o estigma sobre a planta, mas ele está sendo superado pelos benefícios aos pacientes”, declara.



