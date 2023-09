A- A+

CONSTRUÇÃO CIVIL Fórum Norte e Nordeste da Indústria da Construção debate desafios do setor no Recife Intuito é partilhar conhecimento e promover um intercâmbio de práticas que têm contribuído para a evolução do setor imobiliário e de obras públicas

Com a presença de diversas autoridades começa, nesta quinta-feira (28), o Fórum Norte e Nordeste da Indústria da Construção (FNNIC). O evento, que segue até a sexta-feira (29), tem como objetivo abordar os principais temas ligados aos desafios da construção civil. O intuito é partilhar conhecimento e promover um intercâmbio de práticas que têm contribuído para a evolução do setor imobiliário e de obras públicas.

O evento tem painéis com temas como: "Os projetos estruturantes para o desenvolvimento das Regiões Norte e Nordeste", "Revitalização de Centros Históricos", "Habitação popular Além dos Programas Federais", "Nova lei do seguro habitacional para loteadoras e incorporadoras", "Frente Parlamentar de Habitação, Saneamento e Regularização Fundiária", "Operacionalização do MCMV", "As alterações tributárias e seus efeitos para a construção civil no Norte e Nordeste do Brasil", "Ações para impulsionar o desenvolvimento nas Regiões Norte e Nordeste", "A importância das energias renováveis no Norte e Nordeste para o desenvolvimento do Brasil" e "Ações governamentais para o desenvolvimento econômico das Regiões Norte e Nordeste".

Entre as autoridades presentes na mesa de abertura, estão a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra; a vice-governadora de Pernambuco, Priscila Krause; o prefeito do Recife, João Campos; o presidente do Fórum Norte e Nordeste da Indústria da Construção, Marcos Holanda; o presidente da Ademi-PE, Rafael Simões; o presidente do Sinduscon-PE, Antônio Cláudio Sá Barreto Couto; o presidente da Frente Parlamentar de Habitação: deputado federal Fernando Marangoni; e o deputado federal Mendonça Filho. O ministro das Cidades, Jader Barbalho, participou de maneira virtual.

Após a mesa de abertura, acontece o primeiro painel com o tema "Os Projetos Estruturantes para o Desenvolvimento das Regiões Norte e Nordeste - O que foi feito e o que ainda há a fazer". O primeiro painel é com Raquel Lyra, Priscila Krause, o ex-ministro da Saúde, Gilberto Occhi, o deputado federal Fernando Marangoni, o presidente do Sinduscon-PE, Antônio Cláudio Sá Barreto Couto, o presidente da Ademi-PE, Rafael Simões, e o presidente do FNNIC, Marcos Holanda.

Entre os presentes no evento, também está o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, com o painel de encerramento do evento, na sexta-feira (29), das 17h40 às 19h, que abordará as ações governamentais para o desenvolvimento econômico das regiões Norte e Nordeste.

Veja também

POLÍTICA MONETÁRIA BC reduz previsão de crescimento do crédito para 7,3% em 2023