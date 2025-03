Fórum Permanente de Infraestrutura da Fiepe terá encontros trimestrais; confira detalhes

A- A+

O Fórum Permanente de Infraestrutura da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe), instalado nesta segunda-feira (31), terá reuniões trimestrais para acompanhar e articular as obras estruturantes no Estado. A expectativa é que o próximo encontro tenha como tema a implantação da primeira Escola de Sargentos do Exército (ESE) no Nordeste.

O primeiro compromisso do Fórum teve como assunto central a Ferrovia Transnordestina. Segundo o presidente da Fiepe, Bruno Veloso, além da Escola de Sargentos e da Transnordestina, temas como o abastecimento de água, energia e conectividade também serão abordados durante as reuniões.

“Precisamos discutir todas essas premissas para que Pernambuco não deixe de ser um local interessante para as indústrias se instalarem”, afirmou o presidente.

Reunião periódica

Ainda de acordo com Veloso, o monitoramento e a discussão técnica e política sobre cada obra serão realizados periodicamente.

“Nós temos aqui em torno de R$ 27 bilhões em obras para serem trabalhadas que estão em passos lentos ou paradas e que nós precisamos estar monitorando, informando à população e a todos os entes, para que essa obra saia e continue”, afirmou.

A Fiepe divulgou, durante a instalação do Fórum, o manifesto pela garantia da execução do ramal Salgueiro-Suape da Ferrovia Transnordestina. Nele, a entidade destaca que a infraestrutura é um dos principais motores do desenvolvimento econômico e social de um estado.

“Investimentos em logística, transporte, energia, abastecimento de água e conectividade não apenas elevam a qualidade de vida da população, mas também criam um ambiente favorável à atração de novos negócios e à expansão dos já existentes. Por entender que isso deve ser uma prioridade e precisa de acompanhamento, a Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco criou o Fórum Permanente de Infraestrutura”, detalhou o documento.

