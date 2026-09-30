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Negócios familiares Fórum reúne famílias empresárias no Recife para discutir negócios, sucessão e economia O 2º Fórum de Negócios Familiares foi realizado no Novotel Recife Marina, no bairro de São José, área central da capital pernambucana

Com o intuito de aproximar pessoas, compartilhar experiências e fortalecer as relações entre as famílias empresárias, a Legend Capital e o Huck Otranto Camargo Advogados promoveram, nesta quarta-feira (30), o 2º Fórum de Negócios Familiares, no Novotel Recife Marina, no bairro de São José, área central da capital pernambucana.

O evento reuniu um grupo seleto de empresários e integrantes de famílias empresárias, entre eles o presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro, acompanhado da esposa, Claudia Monteiro.

Também participaram do encontro a vice-presidente da Folha de Pernambuco, Mariana Costa; a diretora de Marketing, Infraestrutura e Eventos do Grupo EQM, Joanna Costa; e as sócias da Agência Inspiração, responsáveis pela produção do evento, Eduarda Haeckel e Camila Haeckel.

De acordo com o responsável pela articulação local do fórum e pelo relacionamento com o empresariado pernambucano, Romero Maranhão Neto, a receptividade e as relações que se fortaleceram a partir da primeira edição foram um incentivo para dar continuidade à iniciativa, trazendo novamente diferentes gerações e trajetórias em torno de questões que fazem parte da realidade dos negócios familiares.

“Pernambuco tem uma trajetória muito rica, construída por famílias que, ao longo de gerações, desenvolveram negócios, geraram empregos e contribuíram para o crescimento do nosso estado. Muitas dessas empresas atravessaram diferentes momentos da economia brasileira, enfrentaram crises, se reinventaram e continuam tendo papel fundamental no desenvolvimento da nossa região”, afirmou Romero.

Participantes

O empresário Eduardo de Queiroz Monteiro destacou que a cidade do Recife recebeu uma manhã memorável, marcada por debates relevantes para as famílias empresárias do estado. Ele também elogiou a condução de Romero Maranhão Neto à frente do evento.

“O Recife recebeu uma manhã memorável. Trazer vocês aqui e fazer esse debate para as famílias pernambucanas é uma coisa extraordinária, sobretudo neste hotel, que é um templo e que chegou em tão boa hora na história do nosso turismo e da nossa cidade.”

A diretora do Grupo EQM Joanna Costa mencionou a importância do fórum em promover discussões sobre os desafios enfrentados pelas empresas familiares, especialmente em relação à vocação e à sucessão.

“A gente sempre sai daqui com muitas ideias, com troca de experiências e com perspectivas que, talvez, vivendo no dia a dia, a gente não imagina. E essas experiências vindas de outras empresas familiares, e também de empresas que trabalham organizando as famílias para que esse processo familiar e de sucessão seja feito de uma forma equilibrada e justa, fazem com que a gente fique muito mais preparado para os desafios que podem se apresentar nas questões familiares e de negócios”, disse.

Painéis

Após a abertura feita por Romero Maranhão Neto, integrante da terceira geração das famílias Albuquerque Maranhão pelo lado paterno, e Fernandes Vieira pelo lado materno, ambas com trajetória empresarial em Pernambuco, os sócios do Huck Otranto Camargo Advogados, Diego Billi Falcão e Amanda Salis Guazzelli, deram início a programação com o painel “Operações estratégicas: perspectivas para o crescimento e o enfrentamento de crises”.

Na apresentação, os sócios abordaram a venda de empresas por meio de M&A (Mergers and Acquisitions, ou Fusões e Aquisições).

“Quando a gente fala de M&A, a gente está falando de operação estratégica, seja a conta compradora, seja a conta vendedora. A gente está falando no final das contas de como a empresa tem que se preparar e ter algumas ferramentas para desenvolver o seu crescimento, para enfrentar crise, resolver litígio, e organizar a sucessão”, pontuou.

Na sequência, Diego e Amanda conversaram com o cofundador do Grupo Evipar (Eustácio Vieira Investimentos e Participações), o empreendedor pernambucano Marcelo Vieira, que falou sobre “Experiências e reflexões: os legados dos ciclos empresariais”.

“Um dos ensinamentos que a gente teve ao longo da trajetória empresarial é de que a gente não faz nada só. Eu acho que a gente tem um conjunto familiar, um conjunto criado de capital humano, que sempre nos assessorou e nos fortaleceu bastante”, revelou.

Em seguida, o fundador da Holding Clube e idealizador do Camarote Nº 1, José Victor Oliva Júnior, participou do painel “Desafios de empresário: a trajetória de quem viveu em vários Brasis”, em conversa com o sócio-fundador da Legend Capital, Pedro Salles e a sócia da Legend Capital Adriana Salles.

“Eu baseei toda a minha vida empresarial procurando gente melhor do que eu. A minha batalha de todo dia, ainda hoje, é procurar gente, fornecedores, melhores do que eu. Eu tenho conseguido isso e tenho que dizer para você que todos os meus sócios, desde o Gallery até hoje, eram melhores que eu em alguma coisa”, enfatizou o empresário José Victor.

Para Adriana Salles, o encontro mostra a continuidade do trabalho desenvolvido pela Legend junto às famílias empresárias de Pernambuco. “A ideia é que sejam edições anuais sempre trazendo um conteúdo relevante para famílias empresárias, falando de gestão de ativos, sucessão e governança familiar”, explicou.

Por fim, o sócio e global head do Departamento Econômico e de Data Science da Vinci Compass, José Carlos Carvalho, abordou a economia global e as perspectivas para as eleições deste ano, em conversa com o sócio da Legend Capital Fernando Barrozo do Amaral.

Sobre a economia global, José Carlos pontuou que muitos temas estão em discussão, mas destacou como principal preocupação a possibilidade de o Banco Central americano, conhecido como Fed, elevar as taxas de juros.

“A gente costuma brincar que a taxa de juros americana é tipo o aspirador de pó do mundo. Quando eles começam a subir os juros, sugam o dinheiro do mundo inteiro para lá. Os ativos, em geral, e as taxas de juros dos outros países podem começar a subir.”

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