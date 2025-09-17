A- A+

empresas familiares Fórum reúne famílias empresárias para debater sucessão e futuro dos negócios No encontro, foram discutidos governança, gestão financeira e panorama econômico das empresas familiares em Pernambuco

Voltado para famílias empresárias e gestores, o 1º Fórum de Negócios Familiares foi realizado nesta quarta-feira (17) com a proposta de trocar experiências, discutir desafios e apontar caminhos para o fortalecimento das empresas familiares. O evento, articulado pelo empresário Romero Maranhão Neto e promovido pela Legend Capital e pelo escritório Huck Otranto Camargo Advogados, contou com a presença do presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro, acompanhado de sua esposa, Claudia Monteiro.

“Esse fórum nasce com o propósito de abrir espaço para reflexões e conexões que contribuam para o fortalecimento e continuidade das empresas familiares”, afirmou Romero. Segundo ele, Pernambuco deve liderar esse debate, a exemplo do que já ocorre em estados como São Paulo. “Temos grandes empresários e grandes empresas. É uma alegria estar à frente desse movimento no nosso estado. Tenho certeza que os debates de hoje deixarão sementes importantes para o futuro dos nossos negócios e das nossas famílias empresárias.”, afirmou Maranhão Neto.

Também participaram do encontro a vice-presidente do jornal, Mariana Costa, e a gerente de marketing do Grupo EQM, Joanna Costa.

1º Fórum de Negócios Familiares aconteceu nesta quarta-feira (17) discutindo governança, gestão financeira e panorama econômico para as empresas | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Evento

No primeiro momento, o fórum abriu espaço para palestras sobre governança e sucessão. Os sócios do Huck Otranto Camargo Advogados, Diego Billi Falcão e Amanda Salis Guazzelli, apresentaram a palestra “Construindo Continuidade: Estratégias para a Perpetuidade dos Negócios Familiares”.

“Analisamos o tempo de vida das empresas presentes aqui hoje: são 2.176 anos de história somados, quatro vezes e meio o tempo de Recife”, destacou Diego, reforçando a importância da longevidade empresarial. “Falar de continuidade é falar também da história das famílias que fundaram essas empresas, do esforço e do sacrifício de gerações. Nosso papel é trazer mecanismos jurídicos que garantam essa perpetuação”, explicou.

Gestão financeira

Na sequência, o founding partner da Legend Capital e CEO do Grupo Bozano, Sergio Eraldo Salles, ao lado da partner da área de Relacionamento com Cliente da Legend Wealth, Adriana Salles, discutiu “Gestão Financeira: Otimização e Armadilhas”.

“O que fazemos vai muito além da gestão de portfólio financeiro. Inclui negócios, patrimônio imobiliário e a família como um todo”, explicou Sergio. O empresário ainda acrescentou que a atuação da Legend se baseia em uma escuta ativa e em soluções personalizadas. “Nosso objetivo é oferecer um trabalho patrimonial integrado, eficaz e alinhado às necessidades de cada família.

Desafios econômicos

Encerrando a programação, a chairwoman da Legend Capital e ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Daniella Marques, apresentou o painel “Panorama Econômico: Desafios e Oportunidades para Empresas Familiares”.

“Sabemos que os juros reais próximos a 10% e nominais de 15% não são sustentáveis. Isso torna o Brasil um país desafiador para quem empreende”, afirmou. Para a presidente do conselho, o papel das instituições que apoiam empresas familiares vai além de operações financeiras. “Nosso trabalho é estar ao lado dos grupos empresariais, atuando como guardiões ao longo da jornada, buscando sempre otimizar o custo de capital. Construir riqueza no Brasil é um ato de heroísmo e resiliência”, finalizou.



