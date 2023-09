A- A+

Empreendedorismo Foz Inovação e Sebrae abrem inscrições para 3ª edição do Startup Way O evento é presencial e gratuito, e acontece entre os dias 02 e 06 de outubro

Estão abertas as inscrições para a 3ª edição do Startup Way para quem busca empreender no mercado de saúde. O evento é realizado pela Foz - Centro de Inovação em Saúde e Educação e pelo Sebrae. O evento é presencial e gratuito, e acontece entre os dias 02 e 06 de outubro. A maratona acontecerá na Foz Inovação, localizada na Avenida Mascarenhas de Morais, nº 4.861, no bairro da Imbiribeira, na Zona Sul do Recife.

Serão 100 vagas para uma maratona de cinco dias, quando os três melhores empreendedores serão escolhidos à pré-incubação, para análise do produto. As inscrições podem ser realizadas, de forma individual, até o dia 02 de outubro, no site do Sympla.

O interessado pode encontrar um grupo para trabalhar durante a maratona no primeiro dia ou existe a possibilidade de sinalizar que já possui uma equipe formada ao chegar ao evento (desde que todos estejam inscritos).

“Nosso objetivo é criar soluções inovadoras para o mercado de saúde. Ao longo dos dias, o participante aprenderá como tirar sua ideia do papel, se conectará com profissionais das áreas de saúde, tecnologia e inovação, além de empreendedores com experiência no mercado de startups”, explicou o diretor da Foz, Philippe Magno.

De segunda a quinta (2 a 5 de outubro), das 19h às 22h, acontecem quatro oficinas (workshop + mentorias). No encerramento, na sexta-feira (06), às 18h, ocorre a apresentação para a banca avaliadora, o chamado pitch. Além da Foz e do Sebrae, o evento conta com parceria da Faculdade Pernambucana de Saúde e do IMIP (Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira).

Pré-incubação

Os selecionados ficarão pré-incubados por seis semanas na Foz - Centro de Inovação em Saúde. Eles serão acompanhados nas mentorias e no desenvolvimento dos negócios. “O formato é parecido com o Startup Way, a diferença é o tempo de duração. No evento, o objetivo é criar o negócio e validá-lo minimamente. Já a pré-incubação tem o foco na validação de forma mais robusta, desenvolvendo o modelo de negócio”, acrescentou Philippe.

